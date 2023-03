Khai trừ trụ trì chùa Cô Sơn khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng ra văn bản thông báo gửi Công an TP Hải Phòng, Ban Tôn giáo TP Hải Phòng và Công an huyện Đông Hưng (TP Thái Bình) về việc quyết định kỷ luật khai trừ nhà sư Thích Bản Tịnh (tên thật là Nguyễn Thành Đức, 41 tuổi, quê TP Đà Nẵng), xuất gia tu học tại chùa An Biên (số 244 Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), đăng ký tạm trú tại Chùa Cô Sơn (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Nguyễn Thành Đức (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà tu hành Thích Bản Tịnh bị kỷ luật, khai trừ do đã vi phạm giới luật phật chế và pháp luật Nhà nước, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của giáo hội.

Mọi giấy tờ giáo hội đã cấp cho nhà sư Thích Bản Tịnh (tên thật Nguyễn Thành Đức) từ năm 2013 đến nay đều bị thu hồi và hủy bỏ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng yêu cầu Văn phòng Ban Trị sự thành phố, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Lê Chân, trụ trì chùa An Biên chịu trách nhiệm thu hồi chứng nhận tăng ni và các giấy tờ có liên quan đến tư cách tăng ni của ông Nguyễn Thành Đức.

"Tỳ kheo Thích Bản Tịnh, thế danh Nguyễn Thành Đức không còn là tu sĩ thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng, mọi hoạt động ở đâu, xảy ra vụ việc gì không liên can tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng", văn bản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng nêu rõ.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng cũng đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý ông Nguyễn Thành Đức theo quy định của pháp luật.

Chùa Cô Sơn (Ảnh: Hoàng Hoàn).

Trước đó, như đã đưa tin, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Đức (41 tuổi, ở xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) để điều tra về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thành Đức bị cảnh sát bắt quả tang khi đang tàng trữ trái phép 0,1476 gram Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai là nhà tu hành, đang trụ trì chùa Cô Sơn, tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, thuộc sự quản lý của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hải Phòng.