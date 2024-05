Khai trừ Đảng ông Phạm Thái Hà

Ngày 14/5, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Ban Bí thư nhận thấy ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Cán bộ này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Hà cũng vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Phạm Thái Hà (Ảnh: Hồng Phong).

Những vi phạm của ông Phạm Thái Hà đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương, cơ quan Nhà nước.

Theo thẩm quyền, Ban Bí thư quyết định Khai trừ ra khỏi Đảng với ông Phạm Thái Hà, đồng thời đề nghị các cơ quan thi hành kỷ luật hành chính đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Ông Phạm Thái Hà bị khởi tố, bắt tạm giam với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, hôm 22/4.

Diễn biến này nằm trong động thái mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố 8 bị can liên quan đến vụ Thuận An.

Trong đó, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc, cùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ, hôm 15/4.

Cũng liên quan vụ án, ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An bị bắt về tội Đưa hối lộ.

Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, C03 đã yêu cầu nhiều địa phương như Đắk Lắk, Phú Yên... cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm và thu hồi triệt để tài sản.