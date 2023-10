Khai trừ Đảng nhiều cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

Trong các kỳ họp thứ 19 và 20 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hải Dương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 và xem xét thi hành kỷ luật; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

Theo đó, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023; kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương (Ảnh: Hoàng Mộc).

UBKT Tỉnh ủy Hải Dương cũng đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ luật nhiều cán bộ của Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023.

Cụ thể, kỷ luật khai trừ Đảng các ông, bà: Phạm Thị Thùy Linh, Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh;

Phạm Thị Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Phạm Dũng, Phó Trưởng ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Đồng thời, UBKT cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Văn Cương, nguyên Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp, nguyên Bí thư Chi bộ Tổ chức - kiểm tra, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương xác định: Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2018-2023 đã vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu lãnh đạo kiểm tra để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện không đúng các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác quản lý tài chính, thu và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.

Từ vi phạm trên dẫn đến nguy cơ thất thoát nguồn thu lớn, để một số cá nhân là cán bộ, công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và cán bộ công đoàn cơ sở vi phạm pháp luật bị khởi tố để điều tra theo quy định của pháp luật.

Những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, gây dư luận xấu trong xã hội, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023 chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.

Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Mai Xuân Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương; Phạm Thị Nhung, Trưởng Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương.

Hai bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tham ô tài sản.