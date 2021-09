Khai thác gỗ trong rừng, 2 người bị gỗ đè thương vong

Dân trí Trong lúc đi khai thác gỗ, 2 công dân tại xã Tà Cạ, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) gặp tai nạn, một người tử vong và người còn lại bị thương.

Tối 10/9, trao đổi với phóng viên, ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, 2 lao động của địa phương bị thương vong trong khi đang khai thác gỗ.

Khu vực rừng được cho là nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Lữ Phú).

Trước đó, ngày 9/9, anh M.V.T. (SN 1978) và M.V.Th. (SN 1976), trú tại xã Tà Cạ, vào rừng khai thác gỗ, đến chiều cùng ngày thì gặp nạn.

"Anh M.V.T. tử vong tại chỗ do bị gỗ đè, còn anh M.V.Th. bị thương nặng ở chân, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An. Do vết thương quá nặng nên anh Th. đã phải cưa mất một chân", ông Mằn cho biết thêm.

Được biết, cả 2 đều là những gia đình thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn. Hiện người nhà đã đưa thi thể của anh M.V.T. về mai táng.

Nguyễn Tú