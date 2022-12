Khách báo mất đồng hồ Patek Philippe 300 triệu đồng tại sân bay Phú Quốc

Trả lời báo chí về vụ việc, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, sự việc chiếc đồng hồ biến mất xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 25/12. Chiếc đồng hồ được để trong túi xách của khách, sau đó được đặt vào khay và đưa qua máy soi chiếu. Hành khách đi qua cửa soi chiếu an ninh nhưng khi tới đầu bên kia của máy, người này phát hiện chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe của mình đã không còn trong túi.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nơi xảy ra vụ việc.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hành khách trên không ở lại sân bay làm việc với an ninh hàng không mà chỉ để lại thông tin và lên máy bay về TPHCM. Khoảng 18h30 cùng ngày, vị khách quay lại Phú Quốc. Lực lượng an ninh đã làm việc với hãng bay và hành khách.

"Khách báo bị mất đồng hồ giá trị lớn và báo cho Công an xã Dương Tơ. Phía Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã phối hợp và bàn giao các hình ảnh, clip cho công an. An ninh sân bay báo cáo chỉ ghi nhận mất đồng hồ, không ghi nhận giá trị", lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc nói.

Theo đó, biên bản làm việc giữa an ninh hàng không, hãng bay và hành khách ghi nhận, khách báo mất đồng hồ hiệu Patek Philippe khi qua máy soi chiếu ở sân bay vào lúc 9h30 ngày 25/12.

Cơ quan chức năng thành phố Phú Quốc đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra.