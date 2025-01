Hơn 600 camera giám sát tại thành phố Vinh hoạt động từ ngày 22/1

Ngày 21/1, Công an tỉnh Nghệ An thông báo đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng chính thức hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh kể từ ngày 22/1.

Hệ thống này gồm hơn 600 camera an ninh lắp đặt tại 191 điểm, trải đều khắp địa bàn thành phố Vinh, trong đó ưu tiên các nút giao thông và trục đường chính.

Hình ảnh từ hệ thống giám sát này sẽ được truyền trực tiếp đến Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An.

Một điểm camera giám sát trên tuyến đường Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Hình ảnh ghi nhận từ hệ thống camera giám sát an ninh có vai trò quan trọng trong hỗ trợ truy vết đối tượng; thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo an ninh trật tự khác.

Camera giám sát cũng giúp tầm soát theo biển kiểm soát, đặc điểm phương tiện; hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phát hiện lỗi vi phạm và phục vụ xử lý vi phạm giao thông…

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đây là một phương án kỹ thuật quan trọng trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng sắp tới.

Song song đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát này, Công an tỉnh Nghệ An cũng hoàn thiện quy trình xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua hình ảnh được ghi lại.