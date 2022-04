Hơn 6 ha rừng vừa trồng xong lập tức có người đến nhổ sạch (?!)

Ngày 17/4, ông Nay Y Phú - Chủ tịch UBND huyện Lắk (Đắk Lắk) - cho biết huyện đã chỉ đạo lực lượng công an, kiểm lâm phối hợp cùng các phòng chuyên môn, UBND xã Đắk Phơi và đơn vị chủ rừng tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ phá rừng trên địa bàn.

Trước đó, ngày 6/4, đoàn kiểm tra của Cục Kiểm lâm đã phối hợp Chi cục kiểm lâm Đắk Lắk, Hạt Kiểm lâm huyện Lắk, UBND xã Đắk Phơi và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, chi nhánh Đắk Lắk (Công ty Tân Mai) lập biên bản kiểm tra tình trạng phá rừng trái pháp luật trên địa bàn xã Đắk Phơi.

Hàng chục ha rừng tại huyện Lắk bị phá hoại để lấn chiếm đất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định có hơn 74 ha thuộc lâm phần do Công ty Tân Mai và UBND xã Đắk Phơi quản lý, bảo vệ bị tàn phá. Trong đó, có gần 64 ha rừng do Công ty Tân Mai quản lý bị phá tại các tiểu khu 1391,1392 và 1400; có gần 11 ha rừng bị phá tại tiểu khu 1400 do UBND xã Đắk Phơi quản lý. Khu vực rừng bị phá có trạng thái rừng tự nhiên le, lồ ô có xen một vài cây thân gỗ.

Phía Công ty Tân Mai đã cung cấp 44 biên bản kiểm tra tình trạng lấn chiếm đất từ ngày 13/2-27/3, với diện tích đã kiểm tra gần 63 ha.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Công ty Tân Mai (chi nhánh Đắk Lắk) - cho biết, từ đầu tháng 2 đến nay, lực lượng bảo vệ của công ty đã phát hiện rất nhiều người dân địa phương trên địa bàn xã Đắk Phơi tổ chức theo nhóm 10-25 người vào lâm phần của công ty để chặt phá cây nhằm lấn chiếm đất làm nương rẫy.

Cũng theo ông Tuấn, dù bị phát hiện, vận động ra khỏi rừng nhưng những người này vẫn bất chấp. Do đó, đơn vị đã lập biên bản, có kèm theo tên các đối tượng để báo cáo cơ quan chức năng.

Giám đốc Công ty Tân Mai cũng nêu thực trạng khó khăn khi vào năm 2021, đơn vị vừa trồng trên 6 ha rừng thì lập tức có người đến nhổ hết. Sau đó, công ty tập kết khoảng 100 nghìn cây keo giống để mang vào rừng trồng thì cũng bị phá hoại.

"Hiện công ty đang phối hợp cơ quan chức năng và mong muốn được xử lý dứt điểm vụ việc. Công ty Tân Mai được giao rừng từ năm 2010, quy hoạch trồng rừng nguyên liệu là keo và thông nhưng chưa thực hiện được bao nhiêu lại bị phá như vậy", ông Tuấn cho hay.

Theo một lãnh đạo UBND xã Đắk Phơi, địa bàn xã có tới hơn 85% dân số trên địa bàn là người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Phía xã cũng có nhiều đợt tuyên truyền, phát động quần chúng ký cam kết về bảo vệ rừng.

"Do nhận thức hạn chế và tập quán phát rừng làm nương rẫy của người dân nên tình trạng phá rừng vẫn xảy ra. Nhất là thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người lao động về quê, không có thu nhập nên đã đi phá rừng", vị lãnh đạo xã thông tin.