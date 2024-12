Hơn 500 ô tô bị ghi hình phạt nguội lỗi dừng, đậu đỗ sai ở trung tâm TPHCM

Ngày 14/12, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Lưu Minh Sĩ, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 cho biết, từ tháng 11 đến nay, đơn vị đã gửi hơn 500 thông báo phạt nguội đến các chủ xe đậu, đỗ ô tô dưới lòng đường, không đúng nơi quy định.

Một số tuyến đường thường xuyên có ô tô dừng, đậu đỗ sai quy định tại khu vực quận 1 như: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Lý Tự Trọng, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng…

Một tài xế bị các chiến sĩ Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 lập biên bản trên đường Nguyễn Du vì dừng ô tô sai quy định (Ảnh: An Huy).

Theo Trung tá Sĩ, khu vực trung tâm thành phố có rất đông người dân, khách du lịch quốc tế đến tham quan. Nhiều sự kiện chính trị, lễ hội cũng được tổ chức ở quận 1 khiến lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng lên.

Việc ô tô dừng, đậu không đúng nơi quy định sẽ ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, gây ùn tắc cục bộ. Thời gian qua, CSGT phải tăng cường kiểm tra, nhưng không đảm bảo đủ quân số để xử lý trực tiếp.

Ngoài ra, Công an quận 1 cũng triển khai đến công an các phường, cảnh sát trật tự để xử lý theo địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng áp dụng biện pháp ghi hình, gửi thông báo phạt nguội đến người vi phạm.

"Khi phát hiện ô tô vi phạm, người dân có thể dùng điện thoại ghi hình, gửi đến Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 trình báo, đơn vị có cử cán bộ trực tiếp nhận thông tin. Đồng thời, người dân có thể gửi thông tin qua tài khoản Zalo tiếp nhận thông tin vi phạm của Phòng Cảnh sát giao thông TPHCM", Trung tá Sĩ nói.

Lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận 1 cho biết, tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn do đội quản lý đã giảm so với thời gian trước.

"Từ nay đến Tết Nguyên đán, đơn vị tiếp tục triển khai cao điểm kiểm tra nồng độ cồn. Việc kiểm tra được CSGT thực hiện không có vùng cấm, không có ngoại lệ. CSGT kiểm tra nồng độ cồn nhằm nâng cao ý thức người dân, đã uống rượu bia, không nên lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân", Trung tá Lưu Minh Sĩ nói.