Hơn 500 người tham gia Lễ Thượng cờ Tổ quốc ở Nha Trang

Lễ Thượng cờ bao gồm các nội dung, rước Quốc kỳ, thượng cờ và duyệt đội hình đội ngũ. Tham gia buổi lễ có hơn 500 người công tác tại các khối cơ quan của tỉnh Khánh Hòa.

Nghi thức Thượng cờ Tổ quốc (Ảnh: Phú Khánh).

Đây cũng là dịp tỉnh Khánh Hòa khánh thành cột cờ Tổ quốc tại Quảng trường 2-4, TP Nha Trang.

Đọc diễn văn tại Lễ Thượng cờ, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh Lễ Thượng cờ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc, khơi dậy truyền thống tự hào, niềm tin tuyệt đối của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Lực lượng Công an nhân dân duyệt đội hình đội ngũ tại buổi lễ Thượng cờ (Ảnh: Phú Khánh).

Bên cạnh đó, buổi lễ tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, công hiến to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ đó, nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc gìn giữ nền hòa bình, độc lập tự do mà lớp lớp cha ông đi trước đã hy sinh xương máu để giành được.