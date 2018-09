Hơn 5 tiếng chìm trong biển lửa, xưởng gỗ 1.200m2 bị thiêu rụi

Quảng Nam:

Sáng nay 3/9, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Úc – Chủ tịch thị xã Điện Bàn cho hay, vụ cháy xảy ra khoảng 22h ngày 2/9 tại xưởng gỗ của ông Trần Văn Quý (trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Lực lượng PCCC đang dập lửa

Ông Úc thông tin, ông Quý thuê kho của HTX 2 Điện Hòa (La Thọ 3, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) khoảng 1.200m2 để tái chế các tấm gỗ pallet rồi bán lại.

Khoảng 22h ngày 2/9, một số người dân ở gần phát hiện khói lửa bốc lên từ xưởng gỗ pallet của ông Quý. Nghe tiếng hô hoán của hàng xóm, vợ chồng ông Quý cùng 2 người con tháo chạy ra ngoài. Thời điểm phát hỏa, trong xưởng có rất nhiều phôi gỗ, giấy, thùng xăng, dầu…

Xưởng gỗ 1.200m2 đã bị thiêu rụi. (Ảnh CTV)

Dù người dân địa phương cùng chủ xưởng gỗ đã cố gắng phối hợp dập lửa nhưng đám cháy vẫn nhanh chóng lan rộng ra cả xưởng gỗ rộng khoảng 1.200m2.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam và PCCC Công an TP Hội An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến khoảng 3h ngày 3/9, lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế, dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên, toàn bộ xưởng gỗ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, chủ xưởng gỗ thông báo vụ cháy gây thiệt hại khoảng 7 tỉ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại cũng như điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy này.

C.Bính