Hội An, Đà Lạt, Sa Pa - Đô thị nổi tiếng thay đổi thế nào sau sắp xếp?

Sầm Sơn chia thành 2 phường

Sầm Sơn được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh Thanh Hóa từ năm 2017, dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn về đơn vị hành chính cấp xã. Đây là một trong những thành phố du lịch biển nổi tiếng phía Bắc. Mùa hè 2024, Sầm Sơn đã đón gần 9 triệu lượt khách, mang về doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Sầm Sơn sẽ tinh gọn còn 2 phường.

Cụ thể, toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường Bắc Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Châu và Quảng Thọ sẽ hợp nhất thành phường mới mang tên Sầm Sơn. Trong khi đó, phường Quảng Vinh và các xã Quảng Minh, Đại Hùng, Quảng Giao sẽ được sắp xếp thành phường Nam Sầm Sơn.

Bãi biển Sầm Sơn đông nghịt du khách dịp nghỉ lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Phường Hội An

Phố cổ Hội An (Quảng Nam) là một đô thị cổ nổi tiếng trong và ngoài nước, nằm bên dòng sông Hoài. Năm 2024, Hội An đã đón hơn 4,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó gần 2 triệu lượt khách quốc tế.

Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, nổi tiếng với kiến trúc nhà cổ đặc trưng, trầm mặc rêu phong, phố xá nhỏ xinh và không gian bình yên với Chùa Cầu, các Hội quán cổ kính,...

Chùa Cầu - địa điểm du lịch nổi tiếng không thể bỏ qua khi du khách tham quan Hội An (Ảnh: Công Bính).

Với dân số gần 100.000 người, Hội An hiện có 13 đơn vị hành chính cấp xã (9 phường và 4 xã). Sau sắp xếp, thành phố sẽ còn 3 phường và một xã.

Cụ thể, 3 phường mới là Hội An, Thanh Châu, Thanh Hà và xã Tân Hiệp (đảo Cù Lao Chàm) sẽ giữ nguyên tên.

Phường Quy Nhơn

Được mệnh danh là “thiên đường biển đảo”, thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đang trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2024, Bình Định đón 9,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 25.500 tỷ đồng, trong đó Quy Nhơn đóng góp tới 80%.

Quy Nhơn đã hai lần được vinh danh “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”. Bên cạnh bãi biển trung tâm, thành phố còn sở hữu nhiều điểm đến hấp dẫn như Kỳ Co, Eo Gió,... Hệ thống tháp Chăm Pa cổ kính, nổi bật là Tháp Đôi ngay trong lòng thành phố, cũng là di sản văn hóa độc đáo thu hút du khách.

Một góc thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Về sắp xếp đơn vị hành chính, Quy Nhơn sẽ tinh gọn từ 17 xã, phường hiện tại xuống còn 5 phường và một xã đảo.

Cụ thể, phường Quy Nhơn sẽ được thành lập trên cơ sở nhập các phường Hải Cảng, Thị Nại, Trần Phú, Đống Đa, với diện tích gần 22km2 và dân số hơn 129.000 người.

Các phường mới khác bao gồm Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã đảo Nhơn Châu giữ nguyên tên.

Phường Nha Trang

Tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất sắp xếp 22 xã, phường hiện có tại thành phố Nha Trang thành 4 phường mới, bao gồm phường Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang và Nam Nha Trang.

Trong đó, phường Nha Trang sẽ được thành lập từ việc sáp nhập 5 phường trung tâm hiện tại là Vạn Thạnh, Tân Tiến, Lộc Thọ, Vĩnh Nguyên và Phước Hòa. Phường mới này có diện tích hơn 47km2 và dân số hơn 136.000 người. Các phường còn lại sẽ nằm ở các hướng Bắc, Tây và Nam của phường Nha Trang.

Một góc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Nha Trang là một thành phố biển nổi tiếng trong và ngoài nước, đón 7-9 triệu lượt du khách mỗi năm với doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng.

Địa danh mới gắn với Đà Lạt

Nằm ở độ cao 1.500m so với mực nước biển, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm và cảnh quan lãng mạn, được mệnh danh là “thiên đường nghỉ dưỡng”, “thành phố sương mù”. Với những ưu đãi từ thiên nhiên, Đà Lạt trở thành điểm đến lý tưởng cho du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Một góc thành phố Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Sau sắp xếp, tỉnh Lâm Đồng sẽ giảm từ 137 xã, phường, thị trấn xuống còn 51 xã, phường.

Riêng thành phố Đà Lạt sẽ được sắp xếp thành 5 phường mới với các tên gọi Xuân Hương - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Phường Sa Pa có Phan Si Păng, Ô Quý Hồ

Sa Pa (Lào Cai) nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt, khí hậu mát mẻ quanh năm và văn hóa đa dạng của các dân tộc thiểu số.

Sa Pa còn được mệnh danh là "thị trấn trong sương" và là một điểm đến du lịch hấp dẫn ở vùng Tây Bắc Việt Nam.

Năm 2024, Sa Pa đã vào top 10 điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2024 do nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor bình chọn; một khu du lịch trên địa bàn được bình chọn là “Điểm đến du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới - năm 2024”.

Nhà thờ đá Sa Pa thu hút du khách tới tham quan (Ảnh: Tố Linh).

Thông tin từ Tỉnh ủy Lào Cai, sau sắp xếp, thị xã Sa Pa còn 6 đơn vị cấp xã gồm: Xã Mường Bo, xã Bản Hồ, phường Sa Pa (gồm phường Sa Pa, Cầu Mây, Phan Si Păng, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Sa Pả), xã Tả Phìn, xã Tả Van và xã Ngũ Chỉ Sơn.

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Lào Cai đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch mang lại nguồn đạt 27.000 tỷ đồng (tăng 12,4% so cùng kỳ). Trong đó, riêng thị xã Sa Pa chiếm khoảng 4,4 triệu lượt khách du lịch với tổng doanh thu 15.500 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch giao, tăng 2.793 tỷ đồng so với năm 2023.