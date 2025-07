Học và làm theo Bác: Từ nhận thức đến hành động trong giai đoạn mới

Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh kiểm tra, khảo sát tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã biên giới Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh (Ảnh minh họa: Minh Phú/TTXVN).

Sinh thời, Bác đã từng nói: “Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được. Việc gì cũng phải từ nhỏ dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao”. Cho nên, việc học tập và làm theo Bác không phải là những việc xa xôi, khó thực hiện mà trước hết, xuất phát từ chính những điều bình dị nhất trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Tại tỉnh biên giới Tây Ninh, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể, thiết thực là yêu cầu cấp bách. Từ đổi mới tư duy lãnh đạo, phương pháp làm việc đến gần dân, sát dân hơn, tư tưởng của Bác tiếp tục là kim chỉ nam để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Việc triển khai chủ trương của Trung ương được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước của từng cơ quan, đơn vị, địa phương hằng năm.

Tỉnh đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện, kết hợp tuyên truyền sâu rộng thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt, mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo. Địa phương kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến tạo động lực thúc đẩy toàn hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ.

Tây Ninh tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Những yếu tố này góp phần quan trọng tạo nên kết quả tích cực trong suốt 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tỉnh đã rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm quý để tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác trong giai đoạn tới nhằm xây dựng Đảng trong sạch, chính quyền vững mạnh, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Sống xứng đáng với màu áo lính

Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Thảo, cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành kim chỉ nam trong hành động của mỗi quân nhân, là động lực thôi thúc người lính sống, chiến đấu và phục vụ Tổ quốc một cách trọn vẹn.

Việc học Bác không chỉ giúp rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật mà còn nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với Đảng, với nhân dân. Với chị, được khoác trên mình màu xanh áo lính là niềm vinh dự lớn lao, động lực để sống xứng đáng với lời dạy của Người: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”.

Từ trải nghiệm thực tiễn, Thiếu úy Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng, bài học “thực hành tiết kiệm” là đức tính gần gũi, thiết thực nhất, gắn bó chặt chẽ với đời sống nhân dân và công tác hằng ngày của người lính.

Để lan tỏa tư tưởng của Bác đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, chị đề xuất giải pháp trọng tâm: Cán bộ, đảng viên cần tích cực nêu gương về đạo đức và lối sống từ đó tạo nền tảng quan trọng để định hình nhân cách thế hệ trẻ, gắn học tập với thực hành qua hoạt động tình nguyện và kiên trì thực hành tiết kiệm trong cuộc sống hằng ngày. Bên cạnh đó, tận dụng mạng xã hội để truyền cảm hứng, đổi mới phương pháp giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng sinh động, gần gũi để thế hệ trẻ hiểu, yêu và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách tự nhiên và tự nguyện.

Thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Công an tỉnh Tây Ninh xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là kim chỉ nam hành động mà còn là giải pháp trọng tâm để xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, việc học và làm theo Bác được triển khai nền nếp, hiệu quả. Hằng tháng, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đánh giá việc thực hiện Sáu điều Bác dạy trong họp giao ban; hằng năm, lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với từng đảng viên. Nhờ đó, 100% đảng viên trong Đảng bộ Công an tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Trên nền tảng đạo đức cách mạng, Công an Tây Ninh luôn giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Công tác phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia được tăng cường, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả tích cực; tỷ lệ điều tra, khám phá án hằng năm vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều chuyên án lớn được triệt phá.

Công an tỉnh triển khai hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, nâng cao chất lượng công tác hồ sơ nghiệp vụ, thi hành án và hỗ trợ tư pháp. Những kết quả đó là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc học và làm theo Bác trong lực lượng Công an Tây Ninh. Xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn của tập thể, cá nhân, cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nhân dân phục vụ” được các cấp khen thưởng trong học tập và làm theo Bác.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cho biết, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành “kim chỉ nam’’ cho hành động cách mạng, là nhiệm vụ thường xuyên, tự giác của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời cần tiếp tục phát huy việc học tập và làm theo Bác trong các tầng lớp nhân dân để tạo thành sức mạnh, nguồn lực tinh thần quan trọng trong đời sống xã hội.

Cũng theo ông Phạm Hùng Thái, hiện nay, Đảng ta đang quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân bứt phá với những chủ trương lớn mang tính chiến lược và cách mạng mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vươn mình vào kỷ nguyên mới. Do đó, các cấp tổ chức đảng, mỗi tập thể, cá nhân cần nâng cao ý thức tự giác, đổi mới tư duy, không ngừng học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phải đổi mới tư duy và hành động, tạo nền tảng vững chắc để Tây Ninh bứt phá trong giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.