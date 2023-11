Hàng trăm người dân tụ tập quanh nhà nghỉ xem đánh ghen ở Nghệ An

Ngày 30/11, lãnh đạo UBND xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), xác nhận một vụ việc đánh ghen xảy ra trên địa bàn vào tối qua.

"Khoảng gần 22h ngày 29/11, thông tin về vụ đánh ghen tại một nhà nghỉ trên địa bàn lan truyền, thu hút sự hiếu kỳ của người dân. Nhiều người tập trung trước nhà nghỉ, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

Người dân hiếu kỳ tụ tập xem đánh ghen tối 29/11 (Ảnh: Tùng Thanh).

Chính quyền địa phương đã cử công an, dân quân... có mặt, giải tán đám đông, không để xảy ra tình trạng tụ tập mất an toàn giao thông. Cô gái bị cho là "bồ nhí" cũng được công an đưa ra khỏi nhà nghỉ, về trụ sở an toàn", vị lãnh đạo xã cho hay.

Theo lãnh đạo xã, những người liên quan vụ việc nêu trên sinh sống ở địa bàn khác đến, không phải là công dân của địa phương.

Lực lượng chức năng có mặt giải tán đám đông và đưa cô gái được xem là "bồ nhí" rời khỏi nhà nghỉ (Ảnh: Tùng Thanh).

Thông tin ban đầu, sau nhiều ngày theo dõi, người vợ phát hiện chồng và tình nhân đi vào một nhà nghỉ bên quốc lộ 46, đoạn qua xóm 4, xã Diễn Kỷ. Người vợ và một số người thân đã đến trước nhà nghỉ, gây nên sự việc ồn ào.

Người chồng nhanh chân thoát khỏi nhà nghỉ, còn người phụ nữ đi cùng anh ta khóa cửa ngồi trong phòng. Người phụ nữ này sau đó được công an đưa ra khỏi nhà nghỉ an toàn và mời về trụ sở để làm rõ một số thông tin.