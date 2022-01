Hàng trăm mảnh đinh "bẫy" người đi đường trên quốc lộ

Chiều 18/1, 2 nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO phát hiện phần chân cầu vượt Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), hướng về ngã tư An Sương có hàng trăm mảnh đinh hình thoi nghi do "đinh tặc" rải nên kéo xe hút đinh ra gom để đảm bảo an toàn cho người dân.

Mảnh đinh hình thoi được rải trên cầu vượt Tỉnh lộ 10 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Ghi nhận, đoạn đường chưa được 50 m nhưng có hàng trăm mảnh đinh hình thoi được rải dày đặc ở mặt đường. Trong đó, nhiều mảnh đinh còn vết cắt mới tinh.

Khoảng 20 phút dùng xe kéo để hút, 2 nhân viên này gom gần 1 kg đinh hình thoi. Men theo mép thành cầu và mép dải phân cách, phóng viên nhặt được gần 100 mảnh đinh lớn, nhỏ.

Nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO dùng xe tự chế gắn thanh nam châm để hút đinh (Ảnh: Hoàng Thuận).

Hàng trăm mảnh đinh dính vào thanh nam châm (Ảnh: Hoàng Thuận).

"Vài ngày trước, chúng tôi đã hút gần 2 kg đinh và giờ tiếp tục xảy ra tình trạng trên. Nếu không may cán phải, người tham gia giao thông sẽ gặp nguy hiểm khi chạy với tốc độ cao", nam công nhân cho hay.

Theo nam công nhân, tình trạng rải đinh trên quốc lộ 1 đã diễn ra từ nhiều năm nay, nhất là vào dịp lễ, Tết và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.

Các mảnh đinh mà phóng viên nhặt được ở cầu vượt Tỉnh lộ 10 vào chiều 18/1 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo UBND phường Tân Tạo cho biết sẽ cử cán bộ kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp cố tình rải đinh gây nguy hiểm cho người đi đường.