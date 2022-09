Hàng nghìn người dân đang bị cô lập, chia cắt do mưa lũ

Chiều 13/9, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An - cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, đến chiều 13/9, địa phương này còn khoảng 20 bản làng thuộc 4 xã gồm: Chiêu Lưu, Bảo Nam, Bảo Thắng và Hữu Lập bị cô lập do sạt lở đất, nước sông làm chia cắt.

"Hiện nay thời tiết không còn mưa, tuy nhiên, do nhiều tuyến đường bị sạt lở, tắc cục bộ nên người dân ở 20 bản thuộc 4 xã nói trên chưa thể lưu thông ra bên ngoài", ông Rê cho biết.

Một nhà dân ở xã Chiêu Lưu bị đất đá sạt lở buộc phải tháo dỡ (Ảnh: Đ.T).

Cũng theo ông Rê, ngoài những bản làng đang bị cô lập, còn có 5 điểm trường gồm: Trường Mầm non, Tiểu học thuộc xã Chiêu Lưu và 3 trường Mầm non, Tiểu học, THCS của xã Bảo Nam do bùn đất tràn vào sân trường, chưa thể khai giảng.

"Huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy nhanh tốc độ để khai thông các tuyến đường đang bị chia cắt, phục vụ lưu thông cho người dân. Các xã thuê máy xúc, huyện điều động thêm 2 máy để hỗ trợ thông đường. Trong ngày mai (14/9), sẽ cố gắng thông tuyến cho bà con đi lại. Riêng đoạn nước suối chia cắt ở xã Chiêu Lưu và Hữu Lập không có cách nào khác để khắc phục. Chúng tôi đang tìm mọi cách để tiếp cận các hộ dân bị cô lập", ông Rê cho biết thêm.

Đất đá sạt lở sau mưa lũ xảy ra tại xã Chiêu Lưu ảnh hưởng đến nhiều hộ dân (Ảnh: Đ.T).

Còn ông La Đức Thoại, Chủ tịch UBND xã Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) - cho biết, mưa lớn những ngày qua gây ra sạt lở, đứt gãy các tuyến đường giao thông huyết mạch, làm hơn 700 hộ dân với khoảng 3.000 người dân ở 5 bản gồm: Xiêng Thù, Lưu Hòa, La Ngan, Tạ Thong và Lưu Thắng đang bị cô lập. Để vào được các bản bị cô lập, phải đi bộ 15km.

Cũng theo ông Thoại, mưa lũ đã làm 15 hộ dân trong xã bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa. Hơn 7ha lúa cùng nhiều hoa màu khác ngập sâu trong nước lũ.

Bà Vi Thị Quyên, Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trao quà hỗ trợ tới bà con vùng bị lũ lụt (Ảnh: B.N).

Trước đó, ngày 12/9, hàng chục cán bộ Công an huyện Kỳ Sơn đã trực tiếp đến tận nơi trao 500 thùng mì tôm và cá cho bà con 3 xã Bảo Nam, Bảo Thắng và Chiêu Lưu. Đây là 3 xã có nhiều bản làng đang bị cô lập sau đợt mưa lũ vừa qua.

Các giáo viên băng qua suối để đến lớp (Ảnh: H.H).

Theo ông Moong Văn Chăn, Chủ tịch UBND xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, trên địa bàn xã đã xảy ra tình trạng sạt lở đất do mưa lớn. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương buộc phải di dời khẩn cấp hàng trăm người dân đến nơi an toàn.

"Hiện con suối qua khe Nhị, xã Hữu Lập nước đang dâng cao nên không thể qua lại. Để qua được con suối này người dân phải lội bộ rất nguy hiểm. Do đó, người dân ở các xã vùng trong không thể ra ngoài", ông Chăn cho biết.

Để kịp thời hỗ trợ người dân, bà Vi Thị Quyên - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cùng đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã xuống thăm và trao 313 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt mưa lớn vừa qua. Đây là những phần quà rất ý nghĩa, kịp thời động viên bà con nhân dân khắc phục những thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Một số hình ảnh lũ gây sạt lở, chia cắt bản làng của huyện biên giới Kỳ Sơn:

Nhiều cung đường trên địa bàn các xã Chiêu Lưu, Bảo Nam.... sạt lở gây tình trạng chia cắt (Ảnh: Đ.T).

Người dân cùng nhau dọn dẹp bùn sau lũ (Ảnh: Đ.T).

Máy móc được huy động đến để dọn dẹp số lượng bùn đất đổ từ trên núi xuống (Ảnh: Đ.T).

Công an huyện Kỳ Sơn hỗ trợ thực phẩm tới người dân vùng lũ (Ảnh: CAKS).