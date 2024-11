Hai thanh thiếu niên ở Hà Giang đi chơi, bị lạc đến Tuyên Quang

Ngày 30/11, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, khoảng 4h40 ngày 29/11, lực lượng Cảnh sát trật tự 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh này làm nhiệm vụ tại khu vực TP Tuyên Quang, phát hiện 2 thanh, thiếu niên ngồi ở ven đường có dấu hiệu mệt mỏi.

Hai thanh, thiếu niên đi lạc được cảnh sát giúp đỡ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Tổ công tác sau đó phối hợp với Công an phường An Tường (TP Tuyên Quang) đưa 2 người về trụ sở công an phường để động viên tinh thần, cho ăn uống, nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ tìm kiếm người thân.

Qua thăm hỏi được biết, 2 người là Lư Mí Sình (19 tuổi) và Giàng Mí Súa (15 tuổi), cùng ở huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Cả 2 đang trên đường xuống TP Hà Giang chơi thì bị lạc xuống TP Tuyên Quang.

Lực lượng công an sau đó đã liên lạc để gia đình đến đón 2 thanh, thiếu niên về nhà an toàn.