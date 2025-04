Hải Phòng lên phương án đặt tên xã, phường theo danh nhân, địa danh lịch sử

Theo thông báo từ Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng, quyết định này nhằm phản ánh rõ hơn bản sắc văn hóa, lịch sử và truyền thống của địa phương, đồng thời nhận được sự đồng thuận cao từ cử tri và dư luận.

Trước đó, dự thảo đề án sắp xếp 167 xã, phường thành 50 đơn vị hành chính mới, bao gồm 24 phường, 24 xã và 2 đặc khu (Cát Hải và Bạch Long Vĩ), với phương án đặt tên theo quận/huyện gốc kèm số thứ tự.

Dự án trung tâm chính trị - hành chính và trung tâm hội nghị - biểu diễn, xây dựng tại khu đô thị Bắc sông Cấm (TP Thủy Nguyên, Hải Phòng) được coi là hai "công trình thế kỷ" của TP Hải Phòng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Phương án mới đưa ra danh sách các tên gắn với danh nhân, địa danh và yếu tố truyền thống. Ví dụ, huyện Vĩnh Bảo sẽ có xã mang tên Nguyễn Bỉnh Khiêm - một danh sĩ nổi tiếng của Việt Nam; quận Dương Kinh có phường mới tên Hưng Đạo, gợi nhớ đến Trần Hưng Đạo, danh tướng thời Trần.

Một số đơn vị hành chính mới đáng chú ý gồm: phường Gia Viên, An Biên, Phù Liễn; xã Bạch Đằng, Lê Ích Mộc, Chấn Hưng; xã Đông An, Nam An, Bắc An. Các đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ giữ nguyên theo đề xuất ban đầu.

Thành ủy Hải Phòng chỉ đạo các địa phương tiếp tục lấy ý kiến cử tri và hoàn thiện đề án trình Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời phối hợp với tỉnh Hải Dương để thống nhất phương án, chuẩn bị cho việc sáp nhập theo kế hoạch.

Việc đổi tên được kỳ vọng sẽ nâng cao tính nhận diện địa phương, góp phần bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa và thúc đẩy phát triển du lịch trong khu vực.