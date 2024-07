Hai ô tô va chạm trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 14/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, tại km46+600 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hải Phòng đi Hà Nội, thuộc địa phận tỉnh Hải Dương), vừa xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô con.

Chiếc ô tô con màu đen nát đầu sau cú va chạm với xe trắng (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Theo Cục CSGT, vào khoảng 14h cùng ngày, ô tô mang biển kiểm soát 30G-113.xx do anh N.H.A. (SN 1986, ở Hà Nội) điều khiển bất ngờ bị nổ lốp trước bên phụ, dẫn đến mất lái và đâm vào đuôi xe 30H-450.xx do anh N.H.P. (ở Hà Nội) điều khiển.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường 2 ô tô con hư hỏng, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, phối hợp với Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) điều tra giải quyết theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Theo quan sát của phóng viên, cú đâm mạnh khiến ô tô 30H-450.xx bị xoay 180 độ, vỡ nát phần đuôi, còn ô tô màu đen vỡ nát phần đầu.

Một số nhân chứng cho hay, vụ tai nạn khiến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị ùn tắc cục bộ kéo dài khoảng 3km.

Trước đó, khoảng 9h ngày 11/7, tại km49+400 đoạn qua huyện Gia Lộc, Hải Dương, xe bán tải biển kiểm soát 38C-195.83 do anh Đ.Q.H. (41 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển di chuyển chậm để tránh chướng ngại vật phía trước.

Lúc này trên xe còn có anh T.T.A. (34 tuổi, ở Thanh Hóa) và anh L.N.H. (36 tuổi, ở Nghệ An). Do thiếu quan sát, xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 15F-006.78 do anh Q.V.L. (35 tuổi, ở Hòa Bình) điều khiển phía sau đã va chạm nhẹ vào xe bán tải. Trên xe khách có 11 người (gồm cả tài xế).

Sau khi xảy ra va chạm, anh T.T.A., L.N.H. và anh Q.V.L. đã xuống đứng tranh luận trước đầu xe khách 16 chỗ.

Đúng lúc này, ô tô VF9 mang BKS 30K-757.00 do anh T.N.T. (ở Thái Bình) điều khiển từ phía sau lao tới, đâm mạnh vào đuôi xe khách 16 chỗ.

Trên xe VF9 còn có anh L.Q.H. (37 tuổi, ở Hà Nội). Hậu quả vụ tai nạn làm anh T.T.A. và anh Q.V.L. tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 3 xe ô tô hư hỏng.