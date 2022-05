Hai cha con tử vong khi giúp người thân đập nhà cũ để xây mới

Ngày 4/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Trần Khắc Quang - Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - cho biết, Công an thị xã đã cử lực lượng điều tra nguyên nhân vụ sập tường nhà khiến 2 người tử vong.

"Công an phường đang làm việc tại hiện trường, bảo vệ hiện trường. Công an thị xã cũng đã phân công lực lượng để phối hợp công an phường điều tra nguyên nhân vụ việc" - Đại tá Nguyễn Khắc Quang nói.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CACC).

Trưởng Công an thị xã Đông Hòa thông tin, vào sáng 4/5, tại nhà bà V.T.T.N. (trú phường Hòa Hiệp Bắc) có 5 người tổ chức đập nhà cũ để sửa chữa, xây lại nhà mới.

Đến khoảng 10h cùng ngày, khi đang đập, xô ngã bức tường cũ thì ông N.T. (SN 1964) và N.M.T. (SN 1987 - con trai ông N.T.) bất ngờ bị tường đổ đè lên, dẫn đến bị thương nặng.

Người dân đã đưa cả 2 đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng không báo cáo cơ quan công an.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cùng ngày ông N.T. và N.M.T. được xác định tử vong tại bệnh viện.