Hai anh em họ chết đuối ở hồ Trị An

Dân trí Hai anh em họ cùng nhóm bạn đến lòng hồ Trị An (Đồng Nai) để tắm thì bất ngờ bị đuối nước.

Ngày 4/5, Trạm Y tế xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) xác nhận về 2 trường hợp là anh em họ đi bơi ở hồ Trị An bị đuối nước, dù được đưa vào đây cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều 3/5, em H.N.T.B. (SN 2009) và em T.Đ.K. (SN 2011) cùng 2 người bạn khác ra khu vực lòng hồ Trị An (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu) để bơi lội.

Thời điểm 2 bé được đưa vào Trung tâm Y tế xã Mã Đà cấp cứu.

Trong lúc bơi lội dưới hồ, em B. và K. bị đuối nước. Thời điểm đó, xung quanh vắng người nên 2 người bạn phải chạy về nhà (cách hiện trường khoảng 7km) để kêu cứu.

Đến gần 17h chiều cùng ngày, người nhà cùng Đội SOS Vĩnh An đã tìm thấy 2 em đưa lên bờ. Sau đó, người thân chuyển 2 em đến Trung tâm Y tế xã Mã Đà cấp cứu, tuy nhiên cả 2 đã không qua khỏi.

Tìm thấy nam sinh tử vong dưới hốc đá

Công an xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa cho biết, chiều 3/5, N.Q.T (SN 2008, học sinh lớp 8A trường THCS Quỳnh Long) cùng nhóm bạn ra bãi Eo thuộc vùng biển xã Quỳnh Thuận để tắm. Trong lúc tắm, nam sinh này không may bị sóng biển cuốn trôi mất tích.

Sau 1 ngày mất tích, thi thể cháu T. được tìm thấy dưới hốc đá ở bãi Eo giữa xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Nhận được thông tin, chính quyền cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm. Đến 7h sáng nay (4/5), thi thể cháu T. được tìm thấy tại nơi giáp ranh giữa xã Quỳnh Long và Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu.

Được biết, gia đình cháu T. thuộc diện hộ cận nghèo, bố mẹ đang đi làm ăn ở Trung Quốc.

Khoa Nam - Nguyễn Tú