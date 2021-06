Hà Nội: Truy tìm tài xế ô tô tông chết một công nhân rồi bỏ trốn

Dân trí Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang truy tìm tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong trên Đại lộ Thăng Long.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Phúc Tài).

Sáng 15/6, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang truy tìm tài xế ô tô liên quan vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong trên Đại lộ Thăng Long.

Khoảng 14h10 ngày 14/6, anh N.Đ.T. (SN 1978, là công nhân Xí nghiệp Quản lý cầu hầm của Công ty Công trình giao thông 2 Hà Nội) bị một ô tô đi hướng Hòa Lạc - trung tâm TP Hà Nội tông trúng, tại khu vực gần cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm). Ngay sau đó, anh T. được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện 103 do chấn thương nặng.

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra khi anh T. đang làm nhiệm vụ duy tu, bảo trì làn cao tốc Đại lộ Thăng Long. Quá trình làm việc, đơn vị bảo trì có sử dụng các phương tiện cảnh báo phương tiện giao thông qua lại.

Đại diện Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đơn vị đã huy động các đơn vị nghiệp vụ để truy xét, truy tìm chiếc xe gây tai nạn đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân biết thông tin về vụ việc, cần liên hệ ngay tới Công an quận Nam Từ Liêm hoặc trụ sở công an nơi gần nhất.

Trần Thanh