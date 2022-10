Hà Nội triển khai 60 ngày tổng kiểm tra an toàn PCCC

Sáng 14/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn thành phố theo chủ trương của Bộ Công an.

Kế hoạch này kiểm tra đột xuất và định kỳ. Đối với cơ sở đã kiểm tra định kỳ thì phúc tra để xem việc khắc phục các tồn tại đến đâu; kiểm tra thiết bị, phương tiện, công tác sẵn sàng chiến đấu.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hoàng Tuấn).

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, theo kế hoạch sẽ kiểm tra các nội dung như: Tổ chức rà soát, lập danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo địa bàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và các cơ sở còn lại theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

Các cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất…

"Qua chiến dịch 60 ngày (từ 15/10 đến 15/12), các cơ sở sẽ được phân vùng "đỏ, vàng, xanh" trong quản lý an toàn PCCC&CNCH, để từ đó nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan"- Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.

Hà Nội sẽ bắt đầu 60 ngày rà soát, tổng kiểm tra an toàn phòng cháy từ 15/10 đến 15/12 (Ảnh minh họa).

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, chiến dịch rà soát, tổng kiểm tra này vừa để các đơn vị tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, vừa là căn cứ để đánh giá, xem xét trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Cùng với kết hợp tổng kiểm tra, rà soát, Đại tá Dương Đức Hải yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiện toàn, củng cố lực lượng tại chỗ làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở đáp ứng phương châm "4 tại chỗ" bảo đảm thực chất, hiệu quả.