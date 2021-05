Hà Nội: Tài xế xe Lexus thách thức công an là ai?

Dân trí Nam thanh niên điều khiển xe Lexus gắn "lệnh bài" ra vào cổng Bộ Công an, có lời lẽ hăm dọa thách thức tổ liên ngành quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), là ai?

Liên quan đến vụ tài xế xe Lexus đỗ xe sai quy định còn thách thức công an, Công an quận Hoàn Kiếm đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Phan K.C. (SN 1985, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi đỗ xe ô tô nơi có biển cấm đỗ. Với lỗi vi phạm này, tài xế C. sẽ bị xử phạt từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng.

Tổ công tác liên ngành gọi xe cẩu đến xử lý chiếc xe dừng đỗ sai quy định.

Qua xác minh nhanh, tổ công tác liên ngành quận Hoàn Kiếm xác định, anh C. cũng chính là chủ nhân chiếc xe Lexus trên. Nam thanh niên này không phải là công an mà là chủ một doanh nghiệp xây dựng tại tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, khoảng 10h ngày 6/5, tổ công tác liên ngành làm nhiệm vụ tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thì phát hiện chiếc ô tô Lexus BKS 30G-223… dừng đỗ sai quy định trên phố Tràng Thi, trước cổng Bệnh viện C.

Đáng chú ý, trên kính trước chiếc xe này gắn "Giấy ra vào trụ sở 47 Phạm Văn Đồng" (Bộ Công an) ghi năm 2020.

Tổ công tác đã làm việc, nhắc nhở tài xế Phan K.C., yêu cầu cho xe di chuyển. Tuy nhiên, nam tài xế xe Lexus không chấp hành, thậm chí còn thách thức tổ công tác, hỏi các cán bộ trong tổ "biết biển số xe này của ai không?", rồi khóa cửa xe, bỏ vào phía bên trong Bệnh viện C.

Theo đại diện tổ công tác liên ngành, chiều 5/5, chiếc xe này cũng đỗ sai quy định tại khu vực Bệnh viện C và đã được nhắc nhở. Đến ngày 6/5, tài xế này lại đỗ sai, được nhắc nhở còn thách thức tổ công tác.

Sau hơn một tiếng đồng hồ bỏ đi, khi thấy tổ công tác gọi xe cẩu đến, tài xế xe Lexus mới ra làm việc. Nam thanh niên này sau đó đã bị lập biên bản xử lý vi phạm với lỗi "Đỗ xe nơi có biển cấm đỗ".

Đáng nói hơn, quá trình làm việc với tổ công tác, tài xế C. vẫn tiếp tục thách thức, nói "sẽ cho người theo tổ công tác ghi nhận làm việc những ngày tới...".

Theo Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội), đặc thù địa bàn đội phụ trách là tuyến phố cổ, phố cũ, lưu lượng phương tiện và du khách rất đông đúc, đặc biệt là khu vực ở cổng các Bệnh viện C, Bệnh viện Việt Đức…

Đơn vị đã thành lập các tổ lưu động, phối hợp với lực lượng liên ngành thường xuyên tuần tra trên các tuyến phố trên địa bàn, khi có các trường hợp vi phạm thì xử lý kịp thời, đảm bảo trật tự trật tự an toàn giao thông. Quá trình này, có không ít các trường hợp chống đối, bất hợp tác với lực lượng CSGT như trường hợp tài xế xe Lexus trên.

Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo cho hay, việc không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng làm nhiệm vụ là vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý với các chế tài tương ứng.

