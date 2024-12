Hà Nội sắp đón đợt rét đậm đầu tiên, nhiệt độ thấp nhất 14 độ C

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ cho biết, ngày 9/12, thời tiết Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C, riêng khu vực phía tây thành phố 15-17 độ C.

Trong hôm nay, bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta. Tuy nhiên, do cường độ yếu nên thời tiết Hà Nội chỉ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét.

Đến trưa và chiều 10/12, nhiệt độ tại Hà Nội tăng, mức cao nhất 19-21 độ C.

Đến khoảng ngày 11/12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường trở lại và được bổ sung mạnh hơn vào đêm 13, ngày 14/12. Do vậy, từ đêm 13/12, tại Hà Nội có thể xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/12 miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh hiện tại phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa, mưa rào rải rác.

Một số bạn trẻ ngồi sát đống lửa sưởi ấm trong mùa đông năm 2023 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự báo thời tiết ngày 9/12 các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; cao nhất 19-21 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

- Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa - Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5, phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 23-26 độ C.

- Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

- Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.