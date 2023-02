Hà Nội: Khách bỏ quên áo khoác chứa 2.300 Euro ở sân bay Nội Bài

Ngày 2/2, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, sự việc xảy ra vào chiều 30/1. Theo đó, vị khách người Pháp sau khi hoàn thành các thủ tục check-in để đi chuyến bay VJ513 từ Hà Nội đến Đà Nẵng, khi ra đến cửa ra tàu bay thì phát hiện chiếc áo khoác cùng toàn bộ số tiền mang theo đã bỏ quên tại một nhà hàng trong khu vực cách ly - Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài.

Nam hành khách người Pháp vui mừng khi nhận lại được tài sản (Ảnh: Cảng hàng không Quốc Tế Nội Bài).

Sau đó, vị khách này đã nhanh chóng tạm dừng làm thủ tục chuyến bay, báo cho nhân viên an ninh hàng không gần nhất.

Trước đó một tiếng đồng hồ, một nữ nhân viên của Công ty cổ phần dịch vụ Hà Linh phát hiện một chiếc áo khoác của hành khách bỏ quên đã báo ngay cho nhân viên An ninh hàng không Nội Bài.

Sau đó, hai bên đã cùng lập biên bản kiểm tra, chiếc áo khoác có chứa một số tiền ngoại tệ tương đương hơn 2,3 ngàn Euro.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ vị khách trình báo, Đội An ninh trật tự ga quốc nội đã đối chiếu các thông tin và xác định được vị khách này chính là chủ nhân của chiếc áo khoác nói trên. Đến 16h30 chiều cùng ngày, tại phòng trực của Đội An ninh trật tự ga quốc nội, lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã bàn giao lại chiếc áo khoác cho vị nam hành khách.

Số tiền mà nam hành khách người pháp bỏ quên trong chiếc áo khoác (Ảnh: Cảng hàng không Quốc Tế Nội Bài).

"Tôi đã để quên hành lý tại sân bay và được nhân viên an ninh hỗ trợ tìm lại. Nhân viên sân bay hỗ trợ rất nhiệt tình. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì dịch vụ tuyệt vời", vị khách nam để lại lời nhắn trong mục góp ý về chất lượng dịch vụ của sân bay Nội Bài.

Anh Vũ Văn Diễn - Đội trưởng Đội An ninh trật tự ga quốc nội, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài cho biết, đơn vị rất vui vì hỗ trợ được cho khách hàng. Ngoài ra, phía trung tâm an ninh cũng đã đề nghị Công ty cổ phần dịch vụ Hà Linh có hình thức biểu dương cho nữ nhân viên đã phát hiện và xử lý sự việc đúng quy định đối với tài sản bỏ quên.

Trong năm 2022, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài đã bàn giao tài sản bỏ quên cho 2.688 lượt hành khách bằng việc mã hóa, đăng tải hằng ngày trên trang web: http://bags.noibaiairport.vn/ giúp hành khách dễ dàng tra cứu và tìm kiếm đồ đạc bị thất lạc.