Hà Nội đề xuất trông giữ ô tô dưới gầm cầu cạn

Thông tin vừa được ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, cho biết tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Bộ GTVT tổ chức.

Theo ông Thường, số phương tiện cá nhân trên địa bàn Hà Nội tăng nhanh. Số liệu năm 2023 cho thấy thành phố có 6.000 ô tô mới được đăng ký, tốc độ tăng bình quân trên 5%.

Theo quy hoạch diện tích đất cho giao thông tĩnh, Hà Nội phải đạt 4%/diện tích đất đô thị nhưng hiện nay mới chỉ đạt 0,6%. Trong khi đó, việc đầu tư chưa thực sự hấp dẫn nên không thể có ngay các hệ thống giao thông tĩnh trên địa bàn để đáp ứng nhu cầu người dân.

Vì vậy, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT cho phép ngành giao thông thành phố tiếp tục sử dụng lòng đường, vỉa hè, gầm cầu cạn để trông giữ phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô.

Đánh giá tình trạng xe dù, bến cóc, xe "trá hình" tuyến cố định vẫn diễn biến phức tạp, ông Thường cũng kiến nghị Bộ GTVT nghiên cứu bổ sung trong dự thảo Luật Đường bộ theo hướng phân biệt rõ giữa các loại hình vận tải, không để đơn vị vận tải và lái xe lợi dụng để lách luật.

Cùng với đó, bổ sung loại hình vận tải mới đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, phù hợp với tình hình trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo không thất thu thuế và quyền lợi hợp pháp của hành khách.

Ngoài ra, Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT tham mưu Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 100 và Nghị định 123 của Chính phủ quy định về xử lý triệt để các hành vi vi phạm về sử dụng ô tô kinh doanh vận tải hành khách dừng, đỗ tại văn phòng đại diện để bốc xếp, hàng hóa; đơn vị có xe hoạt động tái vi phạm nhiều lần các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải, các quy định khác...

Đồng thời, quy định hình thức xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm về trách nhiệm tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ như thu hồi giấy phép kinh doanh có thời hạn.

Trước đó vào tháng 5/2023, tại tờ trình Dự án Luật Đường bộ, Chính phủ bổ sung quy định về việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn để trông, giữ phương tiện giao thông. Quy định này nhằm giải quyết nhu cầu giao thông tĩnh của các đô thị lớn, nâng cao hiệu quả của việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, Chính phủ cũng chỉ ra rằng việc sử dụng tạm thời gầm cầu cạn chỉ được thực hiện trong trường hợp cầu đáp ứng yêu cầu, điều kiện kỹ thuật, không quá thời hạn tuổi thọ khai thác.

Việc này cũng phải bảo đảm các điều kiện như: bảo đảm an toàn công trình đường bộ, an toàn giao thông; có thiết kế tổ chức giao thông đấu nối nơi trông giữ xe với đường bộ trong khu vực; được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về biện pháp phòng cháy chữa cháy, đồng thời phải lấy ý kiến của cơ quan công an trước khi chấp thuận việc sử dụng tạm thời gầm cầu...