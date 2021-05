Hà Nội: Công an cùng người dân khống chế kẻ gây náo loạn đường phố

Dân trí Nam thanh niên chặn đầu ô tô, chửi bới, dọa giết người đi đường. Hai chiến sĩ công an cùng người dân phối hợp khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh.

Sáng 19/5, một nam thanh niên nghi "ngáo đá" liên tục chặn đầu xe ô tô, chửi bới, dọa giết người đi đường tại khu vực đường Quang Trung (phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội).

Đối tượng nghi "ngáo đá" làm loạn giữa đường. (Ảnh: CTV)

Nhiều người bị đối tượng chặn đường, xin tiền đã hoảng sợ, phải đưa tiền cho thanh niên này. Tuy nhiên, khi lấy được tiền, đối tượng lại ra giữa đường, tung lên để tiền bay khắp nơi.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an phường Quang Trung gồm Thượng úy Dương Thế Thắng và Đại úy Lưu Đại Nguyên đã nhanh chóng có mặt. Lúc này, nam thanh niên trên không chấp hành đeo khẩu trang do lực lượng công an đưa mà còn đấm đá, chống lại công an.

Công an cùng người dân khống chế đối tượng. (Ảnh: CTV)

Thượng úy Thắng và Đại úy Nguyên đã cùng người dân khống chế đối tượng để đảm bảo an toàn cho người đi đường, sau đó đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, xử lý.

Tại trụ sở công an, danh tính đối tượng được xác định Đỗ Quang Sơn (SN 1991, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội). Sơn là đối tượng nghiện, đã được Công an phường Hà Cầu lập hồ sơ gửi Tòa án nhân dân quận Hà Đông ra quyết định bắt đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Ngày 26/4/2021, Tòa án nhân dân quận Hà Đông đã ra quyết định đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, Sơn đã bỏ trốn trước đó, không có mặt tại gia đình.

Tiến Nguyên