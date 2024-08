Hà Nội: Cô gái 19 tuổi tử vong sau khi va chạm với ô tô tải

Tối 9/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào 17h25 cùng ngày, tại đường Hồ Tùng Mậu (hướng đi Nhổn), khiến một cô gái 19 tuổi tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Bảo).

Cụ thể, vào thời gian trên ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-781.xx, do anh Phan Xuân T. (SN 1992, quê Nghệ An) điều khiển đi trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn đối diện Trường Đại học Thương Mại, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 29L5-632.xx do một cô gái 19 tuổi điều khiển.

Theo cảnh sát, cú va chạm mạnh đã khiến cô gái điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với Công an quận Cầu Giấy làm rõ vụ việc.