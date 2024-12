Hà Nội: Cháy nhà 5 tầng, ít nhất 10 người chết

Lúc 0h20 ngày 19/12, trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường vụ cháy nhà ở số 258 đường Phạm Văn Đồng, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội thông tin, khoảng 23h ngày 18/12, tại căn nhà dân cao 5 tầng kết hợp kinh doanh quán cà phê xảy ra hỏa hoạn.

Căn nhà xảy ra vụ cháy kinh hoàng (Ảnh: Trần Thanh).

Ngoài ra, đám cháy còn lan sang một cửa hàng bán đồ máy móc nông nghiệp liền kề ở số 260 Phạm Văn Đồng.

"Vụ cháy khiến ít nhất 10 người tử vong. Các nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện 198. Chúng tôi đang tích cực dập tắt đám cháy, tìm kiếm các nạn nhân còn lại", lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm nói.

Xe cứu thương được điều tới hiện trường (Ảnh: Trần Thanh).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường, lúc 0h47, hàng chục xe chữa cháy cùng cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường dập lửa, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn.

Có khoảng 6 xe cứu thương túc trực gần hiện trường vụ cháy. Hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem vụ cháy khiến đường Phạm Văn Đồng bị ùn ứ.

Cảnh sát tìm kiếm các nạn nhân (Ảnh: Trần Thanh).

Lực lượng cảnh sát PCCC đang tìm kiếm nạn nhân.

1h10, nhân viên đội cứu hộ Fas Angel được thông báo rời khỏi hiện trường, công tác tìm kiếm các nạn nhân tạm dừng. Một thành viên trong đội cho biết, họ đưa một thi thể đến nhà tang lễ, các thi thể còn lại do Trung tâm cấp cứu 115 di chuyển.

Xe cứu thương vẫn đang túc trực gần hiện trường vụ cháy (Ảnh: Trần Thanh).

Cùng thời điểm này, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 1h ngày 19/12, cảnh sát PCCC&CNCH vẫn đang tích cực phun nước làm mát, tìm kiếm các nạn nhân. Hàng chục xe chữa cháy được điều tới hiện trường. Khoảng 6 xe cứu thương vẫn đang túc trực gần hiện trường vụ cháy.

Tại đường Phạm Văn Đồng, hàng trăm người đứng hai bên đường để xem vụ việc.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục vụ cháy (Ảnh: Nguyễn Hải).

1h15, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thu dọn đồ đạc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Lúc 1h30, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thu dọn đồ đạc rời khỏi hiện trường.

Chiếc xô được cho là dùng đựng xăng, có thể do nghi phạm phóng hỏa để lại (Ảnh: Trần Thanh).

Theo lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, vụ hỏa hoạn có thể do bị phóng hỏa và nghi phạm đã tới Công an phường Cổ Nhuế 2 để đầu thú.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Báo Dân trí tiếp tục cập nhật...