Hà Nam yêu cầu cán bộ, nhân dân không tụ tập xem bóng đá

Dân trí Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hà Nam vừa có công điện yêu cầu cán bộ, người dân không tụ tập xem bóng đá.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh luôn thường trực, thực hiện Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 7/6, của Bộ Y tế, UBND tỉnh Hà Nam đã có Công điện số 03/CĐ-UBND gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể, cơ quan cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc không tụ tập xem bóng đá, tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.

Trong Công điện, UBND tỉnh Hà Nam yêu cầu, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh. Triển khai ngay Công điện số 838/CĐ-BYT ngày 7/6/2021 của Bộ Y tế, nhất là không tụ tập đông người, không tổ chức xem bóng đá đông người và phải tiếp tục thực hiện nghiêm 5K.

Đặc biệt, quán triệt, yêu cầu không được tiếp xúc giữa những người đang thực hiện cách ly trong các khu cách ly tập trung, trong khu vực dân cư phong tỏa, cách ly tại nhà, cách ly tại nơi lưu trú, bệnh nhân và người chăm sóc trong các cơ sở khám, chữa bệnh để tránh lây nhiễm chéo, tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung, trong khu vực phong tỏa, trong cơ sở khám chữa bệnh, nhất là thời điểm đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia các giải đấu.

Siết chặt quản lý các trường hợp F1; tăng cường giám sát phòng, chống dịch của các hộ gia đình có người là F1, F2, người đang cách ly tại nhà.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, chịu trách nhiệm việc thực hiện Công điện 838/CĐ-BYT ngày 7/6/2021 và các văn bản phòng, chống dịch có liên quan.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 9/6, tại Hà Nam có 48 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đã có 14 người được chữa khỏi bệnh và ra viện, hiện được cách ly, theo dõi tại nhà theo Quyết định 2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế; còn lại 34 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện.

Hà Nam hiện có gần 2.000 người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tất cả các điểm tiêm đều được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo quy trình an toàn tiêm chủng và an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Các đối tượng tiêm được khám sàng lọc, đo thân nhiệt, huyết áp, đếm mạch và chỉ định tiêm khi đủ điều kiện sức khỏe. Bên cạnh đó, tại các điểm tiêm đều bố trí các tổ cấp cứu, chống sốc phản vệ sau tiêm nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho công tác tiêm chủng phòng Covid-19 tại tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

