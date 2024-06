Hà Giang: Nước đổ như thác ở Pả Vi khiến nhiều ô tô bị mắc kẹt

Tối 9/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, nước lũ từ 2 khe núi cao đổ xuống đường từ xã Pả Vi đi 3 xã biên giới, trong đó có đoạn xuống sông Nho Quế bị ngập lụt.

Theo vị đại diện, nước lũ đã tàn phá tuyến đường dài khoảng 700m khiến hai chiếc xe khách 16 chỗ, 3 xe tải, 3 xe con cùng nhiều xe máy bị mắc kẹt trên tuyến đường xuống sông Nho Quế.

Dòng nước đổ như thác (Ảnh: Nông Thu Phương).

"Sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiện trường cắm biển cảnh báo, hướng dẫn, gọi xe cứu hộ để đưa các phương tiện khỏi hiện trường. Tới khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa hết các xe bị mắc kẹt ra khỏi tuyến đường và lập chốt phong tỏa, ngăn người dân và du khách đi xuống", đại diện Công an huyện Mèo Vạc nói.

Cũng theo vị đại diện, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuyến đường từ xã Pả Vi xuống sông Nho Quế đang trong quá trình thi công khoảng 1 tháng nay.

Chiếc ô tô 16 chỗ bị tụt bánh, kẹt trên tuyến đường xuống sông Nho Quế (Ảnh: Cắt từ clip).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết nguyên nhân gây ra tình trạng mưa lớn tại Bắc Bộ trong hai ngày qua là khu vực chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp.

Một chiếc xe tải bị mắc kẹt (Ảnh: Cắt từ clip).

Từ đêm 9/6 đến sáng 10/6, rãnh áp thấp có xu hướng yếu dần nhưng đới gió đông nam tiếp tục mang theo lượng ẩm cao từ vịnh Bắc Bộ vào đất liền. Do đó, miền Bắc tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 30-60mm, có nơi trên 120mm.

Dự báo thời tiết ngày 10/6, phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C.