Giấy xét nghiệm Covid-19 hết hạn, tài xế vẫn cố tình "thông chốt" kiểm dịch

Dân trí Dù giấy xét nghiệm Coivd-19 đã hết hạn, không đủ điều kiện vào địa phận thành phố nhưng tài xế xe chở xăng dầu vẫn cố tình "thông chốt" kiểm dịch.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Đức H. (trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển xe ô tô chở xăng dầu, BKS 29C-991.80 đi từ thành phố Hà Nội đến chốt kiểm dịch phường Đồng Xuân (TP Phúc Yên) làm thủ tục khai báo y tế.

Tại thời điểm kiểm tra, giấy xét nghiệm Covid-19 của ông H. đã hết hạn, không đủ điều kiện vào địa phận thành phố. Tổ công tác tại chốt kiểm dịch đã yêu cầu ông H. quay xe đi về bên phía Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tuy nhiên, ông H. không chấp hành mà điều khiển xe ôtô đi theo hướng vào thành phố Phúc Yên.

Tổ công tác tại chốt kiểm dịch đã đuổi theo dừng xe và yêu cầu ông H. đánh xe về trụ sở Công an phường Đồng Xuân để làm việc. Hiện Công an thành phố Phúc Yên đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Một chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh: CAND).

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, trong ngày 9/8 lực lượng công an tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 10 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có điều kiện, phát hiện 2 doanh nghiệp vi phạm, cụ thể: Công ty TNHH First Rubber Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên) có 1 người nước ngoài quốc tịch Nhật Bản từ Hà Nội về làm việc bằng phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh nhưng chưa áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; Công ty TNHH Ắc quy GS Việt Nam (Khu công nghiệp Bình Xuyên) có 2 công nhân từ huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đến làm việc chưa thực hiện cách ly theo quy định đối với người vào từ vùng dịch.

Ngay khi phát hiện, lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm, yêu cầu đưa người nước ngoài và số công nhân trên đi xét nghiệm Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng ngừa y tế bắt buộc.

Tính từ tháng 5 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc đã ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 2.024 trường hợp, với số tiền trên 3 tỷ đồng với các vi phạm chủ yếu gồm: Không đeo khẩu trang nơi công cộng, không tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền…

Thế Kha