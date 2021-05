Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho hai phụ nữ Khmer bắt cướp

Dân trí Nghe tiếng kêu cứu của người hàng xóm, chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk (huyện Tri Tôn, An Giang) cùng lao vào khống chế bắt giữ đối tượng cướp dây chuyền vàng và giao cho công an xã.

Nhằm động viên, khích lệ tinh thần dũng cảm của 2 phụ nữ dân tộc Khmer trong việc bắt giữ đối tượng sử dụng hung khí tấn công cướp tài sản, sáng 29/4, Phòng xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh An Giang) phối hợp cùng Công an huyện Tri Tôn, đã trao tặng giấy khen đột xuất cho chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk, cùng trú tại ấp Phnôm Pi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk được trao giấy khen của Công an tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 15h40 ngày 6/4, trong lúc bà Trần Thị Bạch Yến (SN 1955, trú tại xã Châu Lăng) đang nằm ngủ trên võng trước nhà, thì bất ngờ bị Trần Thị Loan (SN 1985, hành nghề bán vé số, trú tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành) đến giật sợi dây chuyền vàng, có trọng lượng hơn 3 chỉ.

Lúc giằng co, Loan lấy 1 con dao Thái Lan trong túi đeo trên người ra tấn công khiến bà Yến bị thương ở vùng cổ; hoảng sợ, bà Yến buông ra và hô cướp.

Lúc này, chị Neáng Kim Sone và Neáng Chếk đang ở trong nhà nghe tiếng kêu của bà Yến, liền chạy ra cùng bà Yến đuổi theo bắt giữ Loan. Sau đó đối tượng Loan được bàn giao cho Công an xã Châu Lăng.

Nguyễn Hành