Đại tá Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Ngày 20/8, tại Công an tỉnh Quảng Nam, Bộ Công an công bố quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình - đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp sinh năm 1968, quê quán huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an (bên phải) trao quyết định và hoa đến Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (Ảnh: Công Bính).

Trước đó ngày 6/8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 14/8, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 25.

Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành quy trình bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp (Ảnh: VOV).

Phát biểu tại lễ công bố, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an - gửi lời chúc mừng đến Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - nhận nhiệm vụ mới là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tướng Nguyễn Văn Long cũng gửi lời chúc mừng đến Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Long, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp là một cán bộ được đào tạo chính quy, bài bản, đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong ngành ở một số tỉnh, thành.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng hy vọng Đại tá Nguyễn Hữu Hợp đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.