Giám đốc ban quản lý rừng xin từ chức vì cho rằng bị trù dập

Ngày 16/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã nhận được đơn xin từ chức của ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng.

Một lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng quản lý (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo đó, ông Phước đã có đơn viết tay xin từ chức giám đốc với lý do ông bị trù dập, hạ bệ uy tín nên không có tư tưởng để làm việc tại đơn vị đang công tác.

Trong đơn, ông Phước cũng nêu rõ nguyện vọng xin được chuyển công tác về Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka (huyện Lắk) làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, có điều kiện gần nhà hơn.

Đơn xin từ chức được ông Phước gửi cho Sở NN&PTNT và UBND tỉnh Đắk Lắk.

Một lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ (Sở NN&PTNT Đắk Lắk) cho biết, ông Phước đang bị tạm đình chỉ chức vụ từ ngày 4/1 để Sở xem xét, kỷ luật về một số sai phạm trong quá trình công tác, sau khi xử lý kỷ luật xong mới xem xét đến đơn từ chức của ông Phước.

"Riêng việc ông Phước cho rằng ông từ chức vì bị trù dập, hạ bệ uy tín, Sở sẽ mời ông Phước đến để làm rõ lý do, nắm bắt tâm tư nguyện vọng. Sở rất muốn tạo điều kiện để ông Phước được an tâm công tác, ổn định. Ông Phước luôn cho rằng các vụ việc liên quan đến cá nhân ông đều do Sở là không đúng", vị lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở NN&PTNT cho hay.

Đối với nội dung ông Phước từng lên mạng xã hội chửi bới Giám đốc Sở NN&PTNT cùng một số lãnh đạo, cán bộ của Sở này, phía cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.