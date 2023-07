Giải cứu người phụ nữ lơ lửng tại tầng 11 chung cư ở Hà Nội

Ngày 27/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Đội cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 0h55 cùng ngày tại tòa nhà Tân Hoàng Minh trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Cảnh sát cùng người dân cứu thành công người phụ nữ định nhảy từ tầng 11 chung cư xuống đất (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ đã điều một xe chữa cháy cùng 7 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Xuân La nhanh chóng di chuyển lên tầng 10, cùng người dân đưa nạn nhân đang đu ngoài lan can tầng 11 xuống nơi an toàn.

Nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, nạn nhân là một phụ nữ 52 tuổi, quê Quảng Ninh.