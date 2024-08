Giải cứu hơn 10 người trong quán karaoke cháy ngùn ngụt

Khuya 16/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đã khống chế, dập tắt thành công vụ cháy xảy ra ở quán karaoke trên địa bàn, sơ tán người dân an toàn.

Quán karaoke tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột bốc cháy nghi ngút như đuốc (Ảnh: Cắt từ clip)

Khoảng 22h30 cùng ngày, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về vụ cháy xảy ra tại quán karaoke M.T. trên đường Nguyễn Văn Trỗi (phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột).

Thời điểm này, đám cháy nhanh chóng bao trùm khu vực bên ngoài của quán karaoke và bốc cháy ngùn ngụt như đuốc giữa đêm.

Do quán karaoke nằm tại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, sát với khu dân cư nên tiềm ẩn khả năng cháy lan rộng sang nhà dân.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 5 xe chữa cháy, 30 cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn.

Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dập lửa không để cháy lan qua nhà dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khoảng 10 phút triển khai công tác cứu hỏa, các chiến sĩ đã khống chế đám cháy và dập tắt lửa hoàn toàn.

Song song công tác dập lửa, các chiến sĩ đã vào bên trong sơ tán hơn 10 người là chủ cơ sở, nhân viên và khách đến hát karaoke ra ngoài an toàn. Do đó, vụ hỏa hoạn may mắn không có thiệt hại về người.

Đám cháy được dập tắt kịp thời nên không gây cháy lan, nhiều tài sản trong quán karaoke không bị thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.