Gia đình thủy thủ Việt tử nạn ở Biển Đỏ mong sớm được đón anh về

Sau sự kiện tàu hàng True Confidence đi qua Biển Đỏ bị tấn công làm 3 thuyền viên thiệt mạng, Đoàn công tác của Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT) đã đến nhà riêng của vợ chồng anh Kiên ở đường Trung Hành (quận Hải An, TP Hải Phòng) thăm hỏi, động viên gia đình.

Tại nhà riêng đại phó Đặng Duy Kiên có mặt đầy đủ bố mẹ, vợ con và người thân, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Lê Đỗ Mười đã thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình nạn nhân.

Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cấp, ngành đã, đang nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa nạn nhân và 3 thuyền viên Việt Nam còn lại để sớm trở về Việt Nam.

Cục trưởng Lê Đỗ Mười đã chỉ đạo Công ty HP Marine, cơ quan, đơn vị thuộc Cục khẩn trương phối hợp với chủ tàu, đơn vị bảo hiểm thực hiện hồi hương và chi trả chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình nạn nhân Đặng Duy Kiên và thuyền viên Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Tàu True Confidence bị tên lửa của Houthi tấn công ở phía tây Vịnh Aden ngày 6/3 (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ).

Đại diện Lãnh đạo Công ty HP Marine cam kết với gia đình nạn nhân và cơ quan chức năng sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để đưa nạn nhân và thuyền viên về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Công ty sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm với gia đình nạn nhân và thuyền viên.

Đại diện gia đình nạn nhân bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam và lãnh đạo, chính quyền đã quan tâm, động viên.

Gia đình nạn nhân mong muốn được thi thể người thân trong thời gian sớm nhất, được hưởng chế độ theo đúng quy định.

Gia đình đại phó Đặng Duy Kiên cam kết phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc theo đúng luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Chia sẻ với báo chí, chị Lê Miền (vợ đại phó Đặng Duy Kiên) cho biết, anh Kiên tốt nghiệp Đại học Hàng hải, đã hành nghề đi biển được hơn 10 năm và có bằng thuyền trưởng.

Công việc đi biển vất vả, xa nhà liên tục, năm 2019 anh Kiên bỏ nghề đi biển, quay về làm nghề buôn bán bất động sản với người thân.

Anh Đặng Duy Kiên, đại phó bị thiệt mạng khi tàu hàng bị Houthi tập kích trên biển Đỏ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Tuy nhiên, đến cuối năm 2023 công việc kinh doanh bất động sản không gặp thuận lợi nên anh Kiên lại quay lại nghề biển và làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ hàng hải Hải Phòng (HP Marine), doanh nghiệp chuyên cung ứng thuyền viên cho tàu nước ngoài.

Khi sang tới Trung Quốc lấy hàng, anh Kiên mới biết tàu sẽ di chuyển qua vùng Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi liên tục tấn công vào các tàu hàng di chuyển qua đây.

Đêm muộn trước khi xảy ra sự việc, anh Kiên nhắn tin cho chị Miền là sắp đi qua vùng chiến sự, hi vọng mọi việc bình an. Chị Miền nhắn tin đáp lại động viên và mong muốn anh trở về bình an bên gia đình.

Nhưng đến sáng hôm sau cũng không thấy anh Kiên nhắn lại, chị lo lắng bảo mẹ chồng đi mua đồ lễ về thắp hương cầu mong cho anh bình an trở về.

Sau đó, tối muộn ngày 6/3, đại diện Công ty HP Marine đến nhà chị Miền báo tin dữ.

Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam thăm hỏi, động viên vợ anh Đặng Duy Kiên và gia đình. (Ảnh: Cục Hàng hải Việt Nam).

Mấy ngày nay, tại căn nhà riêng của vợ chồng đại phó Đặng Duy Kiên ở phố Trung Hành, phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) liên tục có nhiều người đến hỏi thăm, động viên. Gia đình mong ngóng từng ngày được nhận thi thể người thân để lo hậu sự.

Như đã đưa tin, sáng sớm 6/3, tàu hàng True Confidence đang hành trình chở thép từ Trung Quốc đến Arab Saudi, khi qua vùng Biển Đỏ thì bị lực lượng Houthi tấn công bằng tên lửa.

Vụ tấn công đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam là đại phó Đặng Duy Kiên (41 tuổi, ở quận Hải An, Hải Phòng).

3 thuyền viên Việt Nam còn lại trên tàu gồm Phạm Văn Thành (máy trưởng, 39 tuổi, quê ở quận Hải An, Hải Phòng), Nguyễn Văn Tảo (máy hai, 36 tuổi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương) và Phùng Văn An (máy ba, 33 tuổi, quê huyện Vũ Thư, Thái Bình), được xác định vẫn bình an.

Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đưa đến Cộng hòa Djibouti (Đông Phi) và đang ở tạm trong một khách sạn ở nước này.

Tàu True Confidence thuộc sở hữu của Công ty Hàng hải Liberia True Confidence Shipping, mang cờ Barbados và đang do công ty Hy Lạp Third January Maritime vận hành.

Trên tàu có 20 thuyền viên, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và một người Ấn Độ.