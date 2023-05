Gây mê để lấy dấu răng chó pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi ở Bình Dương

Liên quan đến vụ chó pitbull cắn chết cụ bà 82 tuổi, xảy ra tại phường Bình Thắng (TP Dĩ An, Bình Dương), sáng 18/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng công an TP Dĩ An cho biết, con chó vẫn đang được nhốt trong lồng để phục vụ khám nghiệm và điều tra.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng trạm Chăn nuôi thú y TP Dĩ An (Bình Dương) nói, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía trạm đã cử cán bộ xuống hiện trường, ghi nhận thông tin ban đầu.

Cán bộ thú y đã dùng biện pháp gây mê con chó để công an lấy mẫu dấu răng, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Chó pitbull bị gây mê để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo bà Hoa, tại buổi làm việc, gia đình cho biết, đã tiêm ngừa cho con chó pitbull trên. Tuy nhiên, khi được yêu cầu đưa giấy tiêm ngừa thì chủ nhà cho hay do đang bối rối nên chưa cung cấp được sổ tiêm.

"Hôm nay, trạm sẽ xuống làm việc tiếp. Tối qua, lực lượng chức năng mới đề nghị nhốt con chó lại, không cho ra ngoài để trạm xuống làm các bước tiếp theo", bà Hoa chia sẻ.

Trước đó, báo Dân trí đã đưa tin, khoảng 19h ngày 17/5, con gái cụ Đ.T.V. (SN 1941, ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An, Bình Dương) dắt chó pitbull gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn.

Thời điểm này, cụ V. ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra ngoài khiến con chó pitbull giật mình. Chó lao vào trong nhà cắn xé vào vùng đầu cụ V..

Do lớn tuổi không thể bỏ chạy, nạn nhân bị chó cắn gục tại chỗ. Con gái cụ V. chạy tới kéo con chó ra ngoài nhưng không được do con vật quá lớn.

Sau khoảng 2 phút bị chó cắn, cụ V. tử vong.