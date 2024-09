Gần 500 người xuyên đêm "vá" chân đê sông Mã bị thấm nước

Sáng 24/9, ông Nguyễn Văn Minh, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố thấm nước qua đê sông Mã.

Theo ông Minh, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 và không khí lạnh, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Mã dâng cao khiến tuyến đê qua xã này xảy ra tình trạng thấm dột qua chân.

Lực lượng chức năng khẩn trương "vá" sự cố thấm dột qua chân đê trong đêm (Ảnh: Quốc Hương).

"Khu vực bị thấm gần cống xả, sau khi phát hiện sự cố, trưa qua (23/9), đơn vị đã phối hợp với các ngành chức năng, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố", ông Minh nói.

Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh An cho biết thêm, thời điểm đầu, vết thấm nhỏ, nhưng do nước lũ trên sông Mã dâng cao, gây mất an toàn trên tuyến đê, đến cuối giờ chiều 23/9, địa phương và các ngành chức năng đã huy động các lực lượng dùng bao cát, chèn đá hộc để xử lý khẩn cấp.

Trước tình trạng nước thấm qua đê, ngay trong đêm 23/9, ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh này đã đến hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố.

Gần 500 người được huy động khắc phục sự cố (Ảnh: Quốc Hương).

Tại hiện trường, ông Nguyên yêu cầu huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh An và các xã lân cận huy động lực lượng, phương tiện, vật liệu để khắc phục ngay sự cố.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa cũng đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ kết hợp với lực lượng địa phương phân công nhiệm vụ tập kết đất, cát, bao tải gia cố ngăn nước tràn qua miệng cống Nổ cũng như tình trạng thấm nước vào chân đê, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, cùng Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh đã xuống hiện trường, chỉ đạo khắc phục sự cố (Ảnh: Quốc Hương).

Theo ông Minh, có khoảng 500 người bao gồm các lực lượng, như: dân quân tự vệ, quân sự, công an và người dân được huy động, xuyên đêm dùng bao cát, chèn đá hộc để xử lý khẩn cấp trên tuyến đê.

"Các lực lượng chức năng xuyên đêm dùng bao cát đắp đê, đến sáng nay (24/9), mặc dù thời tiết không còn mưa, nước đã rút, nhưng mọi người vẫn tiếp tục thực hiện các công đoạn còn lại để đảm bảo an toàn trên tuyến đê", ông Minh nói.