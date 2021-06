Đường phố Long An khác lạ ngày đầu giãn cách 4 huyện và TP Tân An

Dân trí Các công ty, quán ăn, quán cà phê, cửa hàng dịch vụ... đều đóng cửa. Những con đường ở Tân An, Cần Giuộc, Đức Hòa, Cần Đước, Bến Lức vắng bóng người.

Long An áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 tại 4 huyện và TP Tân An.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo TP Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 2/6.

Các quán karaoke đóng cửa.

Trong ngày 2/6, PV ghi nhận ở khu vực TP Tân An các công ty, quán ăn, quán cà phê... đều thực hiện nghiêm việc giãn cách để phòng chống dịch. Người dân cũng hạn chế ra đường khi không thực sự cần thiết.

Anh Lê Đức (ngụ TP Tân An) cho biết: "Từ sáng nay cả gia đình tôi đều ở trong nhà. Hôm qua, tôi cũng đã đi mua một ít lương thực, thực phẩm để chuẩn bị cho gia đình trong những ngày giãn cách. Tôi mong sao dịch sớm được khống chế để mọi người có thể hoạt động trở lại bình thường".

Các công ty, nhà máy cũng thực hiện nghiêm việc giãn cách.

Theo chị Nguyễn Thu Hoài (chủ tiệm cơm trên đường Hùng Vương, TP Tân An), công tác phòng chống dịch được UBND TP Tân An triển khai khá kỹ. Do vậy, chị và các hộ kinh doanh xung quanh đều chấp hành nghiêm.

"Mình ngưng hoạt động để phòng ngừa dịch cho mình và gia đình. Giờ không thể lơ là một phút giây nào được. Lúc này mình không kinh doanh lúc này thì lúc khác mình kinh doanh cũng chưa muộn", chị Hoài chia sẻ thêm.

Các huyện chưa áp dụng theo Chỉ thị 15 cũng phải thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch.

Long An giãn cách xã hội TP Tân An và 4 huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc Cụ thể, dừng các hoạt động, dịch vụ: Karaoke, vũ trường, spa, cắt tóc, uốn tóc, làm móng, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng; câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập Internet; hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp; các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu; hoạt động phòng công chứng; hoạt động dưỡng sinh; dịch vụ nhà hàng; cơ sở ăn uống, giải khát, trừ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung trên 10 người tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng. Tạm ngừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, vận tải hành khách theo hợp đồng đi, đến các huyện trên (trừ xe đưa, rước công nhân). Cơ quan, địa phương nào để xảy ra việc tập trung đông người nêu trên, thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Xuân Hinh