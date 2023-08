Dùng bằng lái xe giả chở hơn 20 hành khách từ Nghệ An đi Quảng Trị

Ngày 15/8, Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 11 triệu đồng đối với tài xế Đinh Trung Tuấn Anh (31 tuổi, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi Điều khiển ô tô khách sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Xe chở khách theo hợp đồng do tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả điều khiển (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, vào lúc 10h35 ngày 14/8, tại đường ĐT547, đoạn qua xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an tiến hành kiểm tra xe khách mang biển số 37B-023.43.

Qua đó, tổ công tác phát hiện giấy phép lái xe của tài xế Tuấn Anh có dấu hiệu nghi vấn được làm giả.

Trong khi đó, trên xe này đang chở hơn 20 hành khách theo diện hợp đồng từ huyện Nam Đàn, Nghệ An đi Quảng Trị.

Giấy phép lái xe giả do tài xế Tuấn Anh sử dụng (Ảnh: Văn Nguyễn).

Tài xế xe khách khai nhận giấy phép lái xe đang sử dụng là giả, còn giấy thật của mình bị Công an thành phố Đà Nẵng lập biên bản tạm giữ và tước quyền sử dụng 2 tháng.

Để hành nghề lái xe trong thời gian này, tài xế Đinh Trung Tuấn Anh đã lên mạng tìm kiếm và liên hệ đặt làm giả giấy phép lái xe qua một người không quen biết để sử dụng.

Ngoài mức xử phạt trên, Công an huyện Lộc Hà quyết định tạm giữ phương tiện nêu trên trong thời hạn 7 ngày.