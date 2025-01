Dùng AI dựng video "đang đi chơi thì bị CSGT đuổi", YouTuber bị phạt

Chiều 24/1, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao công an tỉnh này đã ra quyết định xử phạt Tòng Văn T. (SN 2001, ở huyện Mường Ảng) 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo, đăng tải video không có thật, xúc phạm lực lượng CSGT.

Tòng Văn T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 7/1, Tòng Văn T. sử dụng tài khoản YouTube "Tuyền Vlog" để đăng tải một video dài hơn 3 phút có tiêu đề "Đang đi chơi thì bị cảnh sát giao thông đuổi".

Theo cảnh sát, trong đoạn clip đăng tải, T. đưa ra các hình ảnh không có thật, mang tính chất nói xấu, xúc phạm, công kích lực lượng CSGT trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Hình ảnh video mà T. đăng tải trên kênh YouTube của mình (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, T. khai nhận, do muốn thể hiện khả năng biết ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và tạo không gian giải trí nên đã tạo clip trên để đăng tải trên nền tảng mạng xã hội.

Ngoài mức phạt 7,5 triệu đồng, cơ quan chức năng cũng yêu cầu T. gỡ bỏ video có nội dung sai sự thật, và xin lỗi công khai lực lượng chức năng trên chính kênh Youtube "Tuyền Vlog".