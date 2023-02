Dự kiến miễn đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới từ 1/7

Trao đổi với Dân trí về nội dung trên, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An khẳng định, trong giai đoạn 1, Cục Đăng kiểm sẽ miễn kiểm định cho phương tiện mới nhưng chủ xe vẫn phải đến trung tâm đăng kiểm nhận giấy kiểm định và tem miễn kiểm định lần đầu và nộp phí bảo trì đường bộ.

Chủ phương tiện được miễn đăng kiểm bằng đúng chu kỳ đăng kiểm đầu tiên (30 tháng đối với ô tô con) tính từ ngày đến trung tâm đăng kiểm làm các thủ tục trên.

Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến miễn kiểm định xe mới từ 1/7 (Ảnh: Thế Hưng)

Theo ông Tô An, trong giai đoạn 2, việc miễn đăng kiểm sẽ thực hiện ở ngay khâu sản xuất, nhập khẩu.

"Giai đoạn 1 xây dựng hệ thống, phần mềm quản lý, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, giao cho nhà máy và bên cục cấp tem miễn kiểm định lần đầu là chưa kịp sửa đổi. Bởi trong Nghị định 139 quy định, việc cấp tem là của các trung tâm đăng kiểm. Việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, nghị định, các thông tư có liên quan không thể thay đổi được ngay", ông An nói và nhấn mạnh thêm, do đó, Cục chia làm 2 giai đoạn để thực hiện triệt để.

Chưa có dự kiến triển khai giai đoạn 2 nhưng Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm cho biết, sau khi Cục đăng ký với Chính phủ sửa đổi bổ sung một loạt các nghị định liên quan, phía Bộ Giao thông cũng phải sửa đổi một loạt các thông tư hướng dẫn từ nhập khẩu, sản xuất lắp ráp đến kiểm định lưu hành mới có thể triển khai giai đoạn tiếp theo.

Ông Nguyễn Tô An khẳng định, Cục cam kết hướng tới phục người dân và xã hội tốt nhất có thể nhưng để làm được điều đó cần có thời gian và con người mới có thể thực hiện được.

Hiện nay, nhiều trung tâm đã phải tạm dừng đóng cửa phục vụ công tác điều tra. Lượng nhân cho đăng kiểm hiện đang thiếu trầm trọng không chỉ đường bộ mà cả đường thủy.

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm, với số lượng dây chuyền kiểm định đang còn so với số lượng phương tiện có nhu cầu kiểm định trong năm 2023 thì không có khả năng đáp ứng được.

"Điều đó dẫn đến đứt gãy, thậm chí sụp đổ hệ thống. Hệ quả của nó rất khôn lường", ông Tô An nói đồng thời bày tỏ nguyện vọng, đăng kiểm là hoạt động dịch vụ kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người dân và tài sản. Đăng kiểm từ trước đến nay hoạt động theo cơ chế tự chủ. Do đó, Cục rất mong muốn được tự chủ về con người để phục vụ cho người dân.