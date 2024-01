Đốt lửa, bật nước nóng để sưởi ấm cho động vật ở vườn thú Hà Nội

Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên Vườn thú Hà Nội (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 700 cá thể với hơn 90 loài động vật khác nhau, trong đó có những loài thú đặc biệt quý hiếm.

Theo Ban quản lý Vườn thú Hà Nội, giá vé vào cổng hiện nay là 30.000 đồng/vé/người đối với người lớn và 20.000 đồng/vé/người đối với trẻ em. Giờ mở cửa từ 7h đến 18h tất cả các ngày trong tuần.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong sáng 28/1, tại nhiều khu vực nuôi nhốt các loại động vật lớn như hươu, sư tử, ngựa... đều có hệ thống sưởi hoặc đốt lửa để sưởi ấm.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết hàng năm đơn vị luôn có kế hoạch chống rét cho động vật. Với các loại động vật lớn như voi, hổ, báo, sư tử, gấu,... công ty lắp đặt hệ thống máy sưởi.

Theo ông Dũng, vào mùa đông khẩu phần ăn của các loài động vật được tăng cường, đảm bảo dinh dưỡng, sức khỏe.

"Các loài động vật đều có lớp da, lông để bảo vệ, tránh rét nhưng chúng tôi vẫn quan tâm đặc biệt tới khẩu phần ăn của chúng để đảm bảo sức khỏe, sinh trưởng ổn định", ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết, đối với khu hươu, nai ngoài trời, công ty đốt củi sưởi 24/24h để giữ ấm. Đối với chuồng hà mã có hệ thống nóng lạnh dưới 400-500 lít, đảm bảo nước luôn trên 20 độ C.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nhưng lượng khách đến Vườn thú Hà Nội rất vắng. Nhiều du khách thích thú khi cho hươu, nai, ngựa ăn cỏ, cà rốt...

Đống củi lớn đảm bảo củi sưởi 24/24h để các con vật quây quần chống rét.

Công nhân kiểm tra các đống lửa tại khu vực hươu, nai, đảm bảo đủ ấm cho động vật.

Ngựa, hươu, nai đứng cạnh các đống lửa để sưởi ấm. Nữ công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vườn thú Hà Nội khẳng định, bắt đầu từ đầu mùa đông việc tránh rét cho động vật được công ty thực hiện nghiêm ngặt.

"Các con thú đang sinh trưởng ổn định. Hàng ngày, chúng tôi thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe các loại thú, nếu con nào sức khỏe yếu có dấu hiệu bị bệnh sẽ được chăm sóc riêng. Để phòng chống rét cho thú ngoài đốt lửa, máy sưởi, chúng tôi còn lắp đặt thêm kính cường lực tại các chuồng để tránh gió", nữ nhân viên chia sẻ.

Ông Dũng cho biết, riêng khu vực chuồng voi được che chắn thêm bạt để tránh gió, bên trong có máy sưởi.

Hầu hết các chuồng nuôi nhốt động vật tại vườn thú Thủ Lệ được lắp đặt kính cường lực để đảm bảo an toàn, mỹ quan cho du khách đến tham quan và giữ ấm cho động vật.

"Đối với các khu chuồng thú nhỏ ngoài trời như khỉ, voọc, chúng tôi có hộp trú, dùng tôn hoặc lá cọ che chắn, lót thêm rơm rạ để thú nằm", ông Dũng thông tin.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/1, Hà Nội rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 12-14 độ C. Do trời rét hại, nhiều loại động vật như vượn, cừu, dê... nằm túm tụm cạnh nhau để tránh rét.

Trải qua nhiều năm bảo tồn, nhân giống, sưu tầm… vườn thú tại Công viên Thủ Lệ có hơn 40 loại đặc hữu quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam như beo lửa, hổ Đông Dương, báo hoa mai, báo gấm, gà lôi lam đuôi trắng, cá cóc Tam Đảo, chim trĩ…