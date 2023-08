Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư dự án Gem Sky World đối thoại với khách hàng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, địa chỉ phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức tiếp dân, xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án Khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (dự án Gem Sky World).

Dự án Gem Sky World do Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, đơn vị này đã tiếp nhiều công dân là những người liên quan việc mua sản phẩm đất nền của dự án Gem Sky World. Nhiều người đã bày tỏ bức xúc liên quan dự án này.

Để giải quyết dứt điểm sự việc liên quan dự án nói trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai yêu cầu người đại diện theo pháp luật kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An chủ trì, phối hợp với Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh và VP Bank tổ chức đối thoại trực tiếp, xử lý các yêu cầu chính đáng của người dân.

Nội dung văn bản nhấn mạnh: "Không cử nhân viên làm việc và chỉ ghi nhận ý kiến mà không có hướng xử lý nào như các đợt làm việc trước đây của công ty. Sau khi tổ chức tiếp, đối thoại với người dân, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An báo cáo kết quả về Sở biết để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai".

Nhiều người mua đất dự án Gem Sky World dù đã đóng 95% số tiền nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và đơn vị phân phối là Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh vẫn thiếu minh bạch về pháp lý, thực hiện không đúng các thỏa thuận trong mua bán.