Đối tượng nghi ngáo đá, tự đốt nhà, dùng dao cố thủ trên tầng thượng

Ngày 18/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 15h45 cùng ngày, Trung tâm báo cháy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hải Phòng, nhận đươc tin báo cháy tại nhà số 115B đường Mai Trung Thứ (phường Đằng Hải, quận Hải An), trong đó có một người bị mắc kẹt.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Hải An điều động một xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Tiếp đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP hỗ trợ thêm một xe chữa cháy, một xe cứu nạn, cứu hộ và 13 cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án chữa cháy từ tầng 1 đến tầng 3 ngôi nhà 115B.

Hình ảnh H. cầm dao cố thủ trên tầng thượng ngôi nhà mình (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến 16h15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Theo thông tin từ những nhân chứng kể lại, người đàn ông có hành vi ngáo đá, nghi tự phóng hỏa nhà mình là N.N.H. (53 tuổi). Vào khoảng thời gian trên, H. đã dùng dây buộc bên ngoài cửa phòng con trai mình trên tầng 3 của gia đình, ngăn không cho ra ngoài.

Khi lực lượng công an đến hiện trường, H. đã cầm 2 con dao đi lên sân thượng ngôi nhà và chốt cửa lối lên ngăn không cho ai tiếp cận mình.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Lúc này, lực lượng công an phường Đằng Hải đã tiếp cận được ngôi nhà, mở cửa phòng tầng 3 giải cứu anh N.N.M. (30 tuổi đưa ra ngoài an toàn); đồng thời, tiếp tục vận động H. xuống nhưng không được.

Sau đó, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Hải An kịp thời phối hợp khống chế, bắt được H. đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.