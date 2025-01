Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Học và làm theo Bác"

Qua đó khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, khả năng sáng tạo, khát vọng phát triển để xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bám sát Nghị quyết số 31-NQ/TU của Tỉnh ủy "Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025" và Quyết định số 3584/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" giai đoạn 2025-2030, ngay từ đầu năm 2025 các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã chủ động lựa chọn, đăng ký thực hiện mô hình "Học và làm theo Bác" phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, từ những việc làm nhỏ nhất. Qua đó góp phần đưa phong trào ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực lao động, sản xuất, chăm lo đời sống, công tác thiện nguyện, bảo vệ an ninh, bảo vệ môi trường... trong các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, trong các khu dân cư, thôn, bản, khu phố…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, cho biết: Năm 2024 toàn Đảng bộ có 182 tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện mô hình "Học và làm theo Bác", 1.020 hình ảnh "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" trong các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ được các đơn vị xây dựng, vinh danh. Năm 2025 các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh tiếp tục triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng hình ảnh "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" để phong trào "Học và làm theo Bác" được lan tỏa rộng rãi, tạo động lực thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức mục tiêu năm 2025 sản xuất hơn 38 triệu tấn than, tiêu thụ 50 triệu tấn toàn Tập đoàn. Cùng với đó, thi đua xây dựng đời sống văn hóa công nhân mỏ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ngành Than giàu bản sắc; đảm bảo an toàn lao động, nâng cao thu nhập cho công nhân.

Cán bộ, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cống To (xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên) duy trì sinh hoạt CLB Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao Thanh Y.

Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, các cấp hội phụ nữ tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua "Học và làm theo Bác", các gương điển hình trên các kênh truyền thông của Hội, của tỉnh và trung ương, nhằm khích lệ và lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác thường xuyên, liên tục. Trong đó đẩy mạnh thi đua học và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua "Xây dựng hình ảnh người phụ nữ Quảng Ninh thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, văn minh, thân thiện", cuộc vận động "Phụ nữ Quảng Ninh xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch". Đến thời điểm hiện tại toàn Hội đăng ký và duy trì hơn 8.100 mô hình "Học và làm theo Bác" năm 2025.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, mỗi đơn vị, địa phương triển khai phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do trung ương và tỉnh phát động, như: "Dân vận khéo", "Thanh xuân dâng Đảng", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Xã, phường, thị trấn văn minh", "Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu"...

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Phong trào thi đua "Học và làm theo Bác" thời gian qua đã được các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tích cực quán triệt, thực hiện nghiêm túc, nhất là việc rà soát, xây dựng và đăng ký mô hình với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Từ năm 2021 đến nay toàn tỉnh có 586 tập thể, 515 cá nhân đăng ký trên 1.100 mô hình cấp tỉnh học và làm theo Bác.

Trong năm 2025 và thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện đối với phong trào thi đua "Học và làm theo Bác". Trong đó triển khai gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới" và đáp ứng nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương. Qua đó từng bước đưa việc "Học và làm theo Bác" trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tạo dấu ấn rõ nét về thực hiện văn hóa, đạo đức trong Đảng và hệ thống chính trị.

