Doanh nhân 2 lần bị bắt oan xúc động nhận lời xin lỗi sau 34 năm chờ đợi

Sáng 28/5, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Lâm Hồng Sơn (SN 1956, quốc tịch Mỹ).

Ông Sơn bị bắt và khởi tố oan 2 lần (lần một năm 1990 và lần hai năm 1991) với cáo buộc lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế.

Buổi công khai xin lỗi ông Lê Hồng Sơn diễn ra tại trụ sở UBND phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang theo yêu cầu của ông Sơn (Ảnh: Bảo Trân).

Đại diện VKSND hai tỉnh mong ông Lâm Hồng Sơn chấp nhận lời xin lỗi

Theo Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An, ông Phạm Văn Hiệp, tháng 19/1/1990, Cơ quan điều tra VKSND tỉnh Long An bắt tạm giam ông Sơn để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ngày 16/5/1990, Cơ quan điều tra VKSND tỉnh Long An ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can và trả tự do cho ông Sơn vì hành vi của ông này không cấu thành tội phạm.

"Vụ việc xảy ra đã hơn 30 năm, tại thời điểm đó các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 1988 chưa thật sự chặt chẽ trong việc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với người có hành vi phạm tội như đã xảy ra. Từ đó dẫn đến án oan sai", ông Phạm Văn Hiệp cho biết.

Thay mặt VKSND tỉnh Long An, ông Hiệp gửi lời xin lỗi đến ông Lâm Hồng Sơn và gia đình.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Long An - Phạm Văn Hiệp thông tin hồ sơ vụ án (Ảnh: Bảo Trân).

Đại diện Công an tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Hạnh - Phó Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An - cũng đồng tình với hồ sơ vụ án mà VKSND tỉnh trình bày. Ông Hạnh thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi đến bị hại.

"Chúng tôi chưa xác minh kỹ mà đã vội vàng khởi tố, sau đó đã đình chỉ vụ án. Cơ quan CSĐT tỉnh Long An thẳng thắn nhịn nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, thận trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi rất mong ông Sơn và gia đình chấp nhận lời xin lỗi này", Phó Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An Nguyễn Văn Hạnh nói.

Cũng tại buổi xin lỗi công khai ông Lâm Hồng Sơn, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Hồ Tiến Dũng nêu lại hồ sơ vụ án về sai sót của cơ quan tố tụng tỉnh An Giang đối với ông Sơn.

Cụ thể, ngày 14/12/1990, Phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lâm Hồng Sơn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa.

Ông Sơn bị giam từ ngày 14/12/1990 - 13/11/1991.

Phó Viện trưởng VKSND tỉnh An Giang Hồ Tiến Dũng (Ảnh: Bảo Trân).

Theo ông Dũng, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang và VKSND tỉnh An Giang xác định không đủ cơ sở để buộc tội ông Lâm Hồng Sơn nên ngày 13/11/1991, VKSND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định trả tự do cho ông Sơn.

Đến ngày 19/11/1991, VKSND tỉnh An Giang ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can đối với ông Sơn.

"Chúng tôi biết rằng những thiệt hại về mặt sức khỏe và tinh thần của việc bắt giam oan đối với ông Sơn là khó có thể bù đắp được. Chúng tôi mong rằng những lời xin lỗi hôm nay sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau mà ông Sơn và gia đình phải gánh chịu", ông Dũng nói.

Qua vụ án này, đại diện VKSND tỉnh An Giang cũng nhận trách nhiệm sai sót trong quá trình tiến hành tố tụng, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Đoàn Quốc Dũng - Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Bảo Trân).

Về phía Công an tỉnh An Giang, ông Đoàn Quốc Dũng - Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng gửi lời xin lỗi trực tiếp và chân thành đến ông Lâm Hồng Sơn.

Ông Dũng nhận định, những thiệt hại về sức khỏe tinh thần từ việc khởi tố, bắt giam oan ông Lâm Hồng Sơn là khó có thể bù đắp. Để khắc phục những hậu quả và mất mác từ việc làm oan sai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang chính thức gửi lời xin lỗi công khai với ông Sơn và gia đình.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi sau hơn 30 năm chịu oan sai"

Là nạn nhân của hai vụ án hình sự oan sai, sau hơn 30 năm, nhận được lời xin lỗi công khai của VKSND và công an hai tỉnh, ông Lâm Hồng Sơn không khỏi xúc động.

Kể từ năm 1990, ông Sơn đã gửi hơn 100 trăm lá đơn đến các cơ quan trung ương và địa phương để kêu oan cho bản thân.

Ông Lâm Hồng Sơn bày tỏ sự biết ơn đến chính quyền các cấp đồng thời nêu quan điểm tin tưởng vào pháp luật và công lý (Ảnh: Bảo Trân).

"Tôi thành thật biết ơn các cơ quan đã tổ chức buổi xin lỗi công khai ngày hôm nay. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của VKSND, cơ quan công an hai tỉnh An Giang và Long An. Tôi hoàn toàn tin tưởng các cơ quan công lý", ông Sơn chia sẻ.

Ông Sơn cũng bày tỏ mong muốn sớm được bồi thường tổn thất về vật chất theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn luật sư TPHCM, đại diện pháp luật của ông Lâm Hồng Sơn) cho biết: "Ông Sơn yêu cầu mức bồi thường rất thấp là gần 6 tỷ đồng (trong đó phía An Giang là khoảng 3,1 tỷ đồng; phía Long An là khoảng 2,7 tỷ đồng) dù một số tổn thất rất cao mà không chứng cứ nào thể hiện được".