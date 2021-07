Đoàn Công an Bắc Giang vượt hơn 1.700 km "chia lửa" với các tỉnh phía Nam

Dân trí Vượt qua hơn 1.700 km, sáng 31/7, đoàn xe chở thiết bị y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu và kinh phí của Công an tỉnh Bắc Giang đã đến Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Đoàn công tác Công an tỉnh Bắc Giang trao tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Đoàn Thế Phong, Phó Trưởng phòng PX03 (Công an tỉnh Bắc Giang) - Trưởng đoàn công tác cho biết, đây là chuyến xe hỗ trợ TPHCM và 4 tỉnh Bình Dương, Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh. Đoàn công tác mang theo bao tình cảm nghĩa tình và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang với mong muốn "chia lửa", chung tay cùng miền Nam sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Hơn 7h sáng nay, 31/7, những thùng khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, nước sát khẩu, mì tôm, nước uống… đầu tiên đã được trao tặng Công an TPHCM và Công an tỉnh Bình Dương. Trị giá số trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu trao tặng cho mỗi đơn vị là 45 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã trao tặng Công an TPHCM 86 triệu đồng, Công an tỉnh Bình Dương 50 triệu đồng và các đoàn cán bộ y tế của tỉnh Bắc Giang đang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương này mỗi đoàn 5 triệu đồng.

Đây là những tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Bắc Giang đóng góp sau 5 ngày Công an tỉnh Bắc Giang phát động ủng hộ "Vì miền Nam thân yêu".

Đoàn công tác Công an tỉnh Bắc Giang trao tặng nhu yếu phẩm, vật tư y tế hỗ trợ Công an TPHCM.

Thay mặt cho cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM và Công an tỉnh Bình Dương, lãnh đạo 2 đơn vị vô cùng cảm động, gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc trước những tình cảm nghĩa tình và đầy trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Giang; đồng thời coi đây là nguồn động lực to lớn để cổ vũ tinh thần chiến đấu phòng chống dịch bệnh Covid-19, vì sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Trước đó, khởi hành từ 7h sáng ngày 29/7, đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Giang đã "thần tốc, xuyên đêm", vượt qua chặng đường dọc dài đất nước để mang đến những tình cảm tới miền Nam đang gặp nhiều khó khăn.

Bá Đoàn